Türkiye adalet ülkesi olsun

Tuğçe ÇELİK

Siyasi iktidarın İBB’ye yönelik operasyonuna karşı ‘Biz de Sokaktayız’ başlıklı ortak bir bildiri kaleme alan edebiyatçılardan Müge İplikçi, Erendiz Atasü ve Nezir İçgören yaşanan adaletsizliğe, zorbalığa, haksızlığa tepki vermenin bir aydın duruşu olduğunu belirtti.

Son dönemde ülkede yaşanan şiddetin dozunun giderek arttığını kaydeden Erendiz Atasü, “Vicdan yaralayan, akla, adalet düşüncesine, hukuka sığmayan uygulamalara edebiyatçılardan gelen karşı çıkışa imza koymak isteyenlerin sayısı çığ gibi büyüyor” dedi. Atasü şöyle konuştu: “Kalem insanları iktidarların onaylamadıkları eylemlerine yönelik eleştirel seslerini duyuramazlarsa ki bu karşı çıkış anayasal bir yurttaşlık hakkıdır ve ihlal edilmişse demokrasiden söz edilemez, kalemlerinin açtığı yola yönelirler. Garip bir dönemdeyiz: Ekrem İmamoğlu'nu sevmekten başka bir eylemi olmayan bir genç olan Berkay cezaevinde! Sormak isterim, dünyanın herhangi bir yerinde, bir insanı sevmenin tutuklanma sebebi sayıldığı bir dönem yaşanmış mıdır?”

Müge İplikçi ise “Melih Cevdet Anday'ın ‘Telgrafhane’ şiiri boşa yazılmış bir şiir değildir. Biz bu topraklarda eli kalem tutan insanlar olarak inanılmaz süreçlerden geçmiş DNA'ların uzantısı olan bir ekibiz” dedi. İplikçi şöyle devam etti: “Atılmış olan bu adım yeni gibi gözükse de aslında varlığını çok derinlerden ve geçmişin dehlizlerinden almış olan bir esindir. Elbette gençlerin yanındayız, elbette hak, hukuk ve adalet arıyoruz ve aramaya da devam edeceğiz. Bu ortak payda hepimizin yanında durması gereken bir şey. Adalet hemen hepimiz için aradığımız o ülkenin adıdır ve bu ülkenin Türkiye olmasını istiyoruz biz artık.”

EDEBİYAT DEVRİMCİDİR

Sanat ve edebiyatın devrimci niteliklerine işaret eden Nezir İçgören, “Sanat, edebiyat özünde devrimci, yenilikçi, fark yaratan, toplumun hayata, olaylara bakış açısını irdelemesi işleviyle önemlidir” diye konuştu. “Edebiyatçı yaratımı birçok dalda tek başına ürettiğinden olsa gerek bir araya gelip tek şemsiye altında tek ses vermesi toplumdaki diğer iş kollarına göre görece zorken giderek artan sayıda edebiyatçının bu metin altında verdiği güç birliği çok anlamlı” diyen İçgören şunları kaydetti: “İfade özgürlüğünden ilk ve en çok etkilenenlerin toplumun aydınları, kalem, fırça emekçilerinin bir araya gelip ses vermelerinden daha doğal bir eylem olamaz. Buradaki itiraz anayasada belirlenmiş hakların hukuk ekseninde korunması olunca siyasi görüş fark etmeksizin tüm edebiyatçıların taraf olması gerektiğini düşünüyorum. Günün sonunda adalet herkese lazım olacak. Edebiyatçıların bir araya gelmesinde sanırım en zorlu konu, bir metin altında birleşmek. Bu metnin giderek daha fazla yayılacağını, kabul göreceğini düşünüyorum.”