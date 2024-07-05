Türkiye-Almanya arasında bozkurt gerilimi sürüyor

Spor Servisi

Merih Demiral’ın Avusturya karşısında attığı gol sonrasında verdiği bozkurt selamının yankıları sürüyor. Almanya ile Türkiye arasında büyük bir gerilim yaşanırken Almanya, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Dışişlerine çağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yarın oynanacak Türkiye-Hollanda maçı için Berlin’e gidecek.

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "EURO 2024’ün ev sahibi olarak, sporun birleştirici olmasını diliyoruz. Türk Büyükelçi bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı" ifadeleri kullanıldı.

EURO 2024 turnuvası kapsamında Leipzig’de oynanan maç sonrasında Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" ifadeleriyle Demiral’a tepki göstermişti.

Bu açıklamaya Türkiye Dışişleri Bakanlığından da "Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023’te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve ‘bozkurt’ işareti Almanya’da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral’a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir" yanıtı gelmişti.

Tartışmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan programını iptal ederek Cumartesi günü oynanacak Hollanda-Türkiye karşılaşmasını izlemek üzere Almanya’ya gelme kararı aldığı belirtildi.