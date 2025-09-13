Türkiye - Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adam EuroBasket 2025’te finalde!

12 Dev Adam, EuroBasket 2025’te tarih yazıyor. A Milli Basketbol Takımı, yarı finalde Yunanistan’ı 94-68 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Turnuvada oynadığı tüm maçları kazanarak 8’de 8 yapan milliler, büyük finalde son dünya şampiyonu Almanya ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin gündeminde ise Türkiye - Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu var.

12 DEV ADAM FİNALDE

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda yoluna namağlup devam eden Türkiye, Yunanistan karşısında gösterdiği üstün performansla finale yükseldi. Şampiyonada ilk kez üst üste 8 galibiyet elde eden milliler, Almanya’yı mağlup ederek kupayı Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Almanya basketbol final maçı, 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de oynanacak.

TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Final mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.