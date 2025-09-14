Giriş / Abone Ol
Kaynak: AA
Türkiye-Almanya EuroBasket 2025 finali Manisa'da dev ekrandan izlendi

MANİSA (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı maç, Manisa'da kurulan dev ekranlardan izlendi.

Şehzadeler, Yunusemre ve Demirci ilçelerinde vatandaşlar, tarihi final heyecanını meydanlarda kurulan dev ekran karşısında yaşadı.

Türk bayraklarıyla tezahürat yapan sporseverler, ay-yıldızlı ekibe destek verdi.

Basketbolseverler, milli takımın attığı her baskette sevindi.

