'Türkiye Almanya Film Festivali' özel gösterimlerle Nürnberg'de

Bu yıl 30’uncusu düzenlenen Türkiye Almanya Film Festivali’nin yarışma dışı programı olan “Sinema Dünyaları” bölümü, Türkiye, Almanya ve farklı ülkelerden 16 uzun metraj ve belgeseli izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Küratoryal yaklaşımı ve tematik derinliği merkeze alan seçkide dört uluslararası ve üç Almanya prömiyeri yer alıyor. Festivalin 30. yılına özel programın öne çıkan başlıklarından biri ise Zülfü Livaneli belgeselinin uluslararası prömiyeri olacak.

SİNEMA DÜNYALARI’NIN DORUK NOKTASI: LİVANELİ BELGESELİ

Festivalin en önemli anlarından biri, Nebil Özgentürk’ün yönettiği ‘Livaneli: Barışa ve Özgürlüğe Adanmış Bir Yaşam’ sinematik portre belgeselinin uluslararası prömiyeri olacak.

Festivale her zaman özel bir değer veren ve ilk yıllarından beri destekleyen Livaneli filminin uluslararası alanda ilk gösterimini 30. Türkiye Almanya Film Festivali’nde yapmakla festivalin 30. Yıl kutlamalarına özel ve çok anlamlı bir katkı sunuyor. Filminin gösteriminden sonra için Nürnberg’de izleyiciler ve sinemacılarla buluşacak olan Zülfü Livaneli filmin yönetmeni Nebil Özgentürk ile birlikte festival söyleşisinde de bulunacak.

Programın öne çıkan yapımları arasında, Türk sinemasının efsanevi oyuncusu Kadir İnanır’ı konu alan ‘Kuzeyden Gelen Adam’ filminin uluslararası prömiyeri ile 2026 Onur Ödülü sahibi Haluk Bilginer’in rol aldığı iki film (‘Maria’, ‘Yan Yana’) yer alıyor.

Sinema Dünyaları‘nın diğer bölümleri; bellek ve hatırlama kültürü üzerine (‘Amrum’, ‘Roman Gibi‘), toplumsal dönüşüm (‘Parçalı Yıllar’), kimlik ve göç (‘Yersiz Yurtsuz’, ‘Keçi501’) ile müzik ve kültürel diyalog (‘Kardeş Türküler ile 30 Yıl’) temalarına odaklanıyor.

‘Roman Gibi’ ve ‘Parçalı Yıllar’ filmleri uluslararası ilk gösterimlerini Nürnberg’de yapacak, yönetmen Hasan Tolga Pulat ve oyuncu Yetkin Dikinciler festivalde olacak.

İKONLAR, HATIRALAR, BÜYÜK YAŞAM ÖYKÜLERİ

Sinema Dünyaları program bölümü, Türk sinemasının en sevilen oyuncularından birinin hayatını konu alan ‘Adile Naşit’ filmiyle açılıyor. Kölnlü Alman-Türk komedyen Meltem Kaptan’ın canlandırdığı Adile Naşit portresi, sıcaklığı, mizahı ve insanlığıyla kuşaklar boyunca süren bir etkiyi gözler önüne seriyor.

Programın en güçlü vurgularından biri de ‘Kadir İnanır: Kuzeyden Gelen Adam’ filminin uluslararası prömiyeri. Film, Türk sinemasının en belirleyici figürlerinden biri olan Kadir İnanır’a odaklanıyor.

On yıllar boyunca biriktirilmiş kişisel arşivlere dayanan belgesel, İnanır’ı uzun bir zaman dilimi içinde takip ediyor. Ortaya çıkan çalışma, hem kişisel bir yaşam anlatısı hem de Türk sinema tarihine dair önemli bir tanıklık niteliği taşıyor. Uluslararası prömiyer, filmin festivalin 30. yıl programındaki özel konumunu vurguluyor.

2026 ONUR ÖDÜLÜ SAHİBİ HALUK BİLGİNER İLE FİLMLER

Türkiye Almanya Film Festivali tarafından Onur Ödülü ile taçlandırılan Haluk Bilginer, Filmlandschaften programında iki filmle yer alıyor. Pablo Larraín’in yönettiği ‘Maria’, opera efsanesi Maria Callas’ın yaşamının son dönemine odaklanırken, Bilginer uluslararası bir oyuncu kadrosunun parçası olarak izleyiciyle buluşuyor. Film, sahne, şöhret ve kişisel miras arasında yoğun bir portre çiziyor.

‘Yan Yana’ filminde ise Bilginer, mizah ve duygusallığı ustalıkla harmanlayan bir performans sergiliyor. Film, alışılmadık bir dostluğu konu alıyor ve yaklaşık üç milyon izleyiciyle yılın en başarılı Türk filmlerinden biri olarak öne çıkıyor.

TARİH, ALMAN BELLEĞİ, TÜRK BELLEĞİ

Fatih Akın imzalı ‘Amrum’, daha önce Nürnberg’de gösterilmiş olmasına rağmen Sinema Dünyaları programına bilinçli bir küratoryal kararla yeniden dâhil edildi. 1945 baharında geçen film, savaşın son günlerini on iki yaşındaki bir çocuğun gözünden anlatıyor ve ilk gösterimin ötesinde derinleşmeyi hak eden yapıtlar arasında yer alıyor.

‘Roman gibi’, Sabiha ve Zekeriya Sertel’in bastırılmış tarihini görünür kılarak bellek, basın özgürlüğü ve inkâr edilmiş bir sansür dönemine dair güçlü bir anlatı sunuyor.

‘Parçalı Yıllar’ ise 1975’teki Amerikan ambargosunun Türk sinemasına ve bireysel yaşam öykülerine etkisini ele alıyor; idealler, ödünler ve trajik sonuçlar üzerine çarpıcı bir film. Filmin uluslararası ilk gösterimi için yönetmen Hasan Tolga Pulat ve oyuncu Yetkin Dikinciler festivale katılacak.

KİMLİK, YURT, GÖÇ

Aidiyet soruları programın birçok filminde ortak bir eksen oluşturuyor. ‘Yerli Yurtsuz’, Ermeni-Türk-Kürt kimliğine sahip bir demir ustasının Türkiye ve Ermenistan arasında köken arayışını izliyor. ‘Keçi501’, para ve toplumdan uzak bir yaşam süren çobanın dünyasını şiirsel bir dille anlatıyor; sessiz, radikal ve nadir bir film. ‘Das Glück der Tüchtigen’ (Çalışkanların Şansı) ve ‘Ungeduld des Herzens’ (Yüreğin Sabırsızlığı) ise sorumluluk, dürüstlük, utanç ve toplumsal baskı temalarını farklı bakış açılarıyla ele alıyor.

MÜZİK, KÜLTÜR, ORTAK BELLEK

‘Kardeş Türküler ile 30 Yıl’, Filmlandschaften programında özel bir yere sahip. Belgesel, otuz yıldır kültürleri, dilleri ve toplumsal gerçeklikleri bir araya getiren Kardeş Türküler projesinin hikâyesini anlatıyor.

MİZAH, FANTAZİ VE GENÇ BAKIŞLAR

Filmlandschaften, daha hafif ama düşünsel derinliği olan filmlere de alan açıyor. ‘Ghost Bastard’, büyüme hikâyesini fantazi ve mizahla harmanlayan özgün bir dostluk anlatısı sunuyor. ‘Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip’ ve ‘Das geheime Stockwerk’ (Gizli Kat) ise genç izleyicilere de hitap eden, tarihsel ve fantastik anlatıları erişilebilir bir dille aktaran filmler olarak programda yer alıyor.