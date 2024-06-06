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Türkiye Ampute Milli Takımı, Almanya’yı 11-0 yendi

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa’da düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final maçında Almanya’yı 11-0’lık farklı sonuçla mağlup etti.

Ajans Haberleri
  • 06.06.2024 16:12
  • Giriş: 06.06.2024 16:12
  • Güncelleme: 06.06.2024 16:16
Kaynak: İHA
Türkiye Ampute Milli Takımı, Almanya’yı 11-0 yendi
Fotoğraf: İHA

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa’da düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final maçında Almanya’yı 11-0’lık farklı sonuçla mağlup ederek yarı finale yükseldi. 

Milliler, yarın (7 Haziran Cuma) TSİ 16.30’da Polonya ile finale yükselmek için mücadele edecek. 

Turnuvanın çeyrek finalinde karşılaştığı Almanya’yı 11-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Ampute Milli Takımı, gözünü şampiyonluğa dikti.

Ampute Milli Takımı’na tarihi galibiyeti getiren goller; 32, 36 ve 38. dakikalarda Ömer Güleryüz, 5 ve 18. dakikalarda Muhammed Yeğen, 12 ve 42. dakikalarda Kemal Güleş, 27 ve 50+2. dakikalarda Rahmi Özcan, 35. dakikada Serkan Derel ve 47. dakikada Savaş Kaya’dan geldi. 

Ampute Milli Takımı, yarın TSİ 16.30’da İrlanda’yı 3-0’la geçen Polonya ile finale yükselme mücadelesi verecek. 

Milli Takım, şimdiye kadar iki kez düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nın ikisinde de şampiyon olmayı başarmıştı. 

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