Türkiye, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze'den uzaklaştırılan 15 Filistinli'yi kabul etti

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması uyarınca ülkesinden uzaklaştırılan 15 Filistinli, Türkiye tarafından kabul edildi.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılacak rehinelere karşılık, İsrail tarafından belirli sayıda tutuklu ve hükümlünün serbest bırakılacağı maddesi yer aldı.

İsrail tarafından müebbet hapis cezası verilmiş olan hükümlülerin bir kısmının, serbest bırakılmalarını müteakip, geri dönmemek üzere Filistin'den uzaklaştırılmaları şart koşuldu.

AA'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre cezaevinden çıktıktan sonra ülkelerinden uzakta yaşamaları şart koşulan Filistinlilerin bir kısmını Türkiye kabul etti.

Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, ilk aşamada ülkelerinden uzaklaştırılan 15 Filistinlinin Mısır üzerinden Türkiye'ye gelebilmesi için girişimde bulundu.