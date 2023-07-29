Türkiye, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni 6'sı altın 14 madalyayla tamamladı

Milli sporcular, 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni (EYOF) 6 altın, 6 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 14 madalya ile bitirdi.

Ajans Haberleri 29.07.2023 23:23 Giriş: 29.07.2023 23:23

Güncelleme: 29.07.2023 23:24 Kaynak: AA

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