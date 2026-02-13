Türkiye Avrupa'nın en genç ülkesi oldu

Avrupa Birliği’nde (AB) nüfusun yaşlanma eğilimi sürüyor. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) yayımladığı son verilere göre, AB nüfusunun ortanca yaşı 1 Ocak 2025 itibarıyla 44,9’a çıktı. Türkiye 34,4 ortanca yaş ile Avrupa'nın en genç ülkesi oldu.

Bu veri, AB’de yaşayanların yarısının 44,9 yaşın üzerinde, diğer yarısının ise bu yaşın altında olduğunu gösteriyor. AB genelinde ortanca yaş 2015’te 42,8 seviyesindeydi. Son 10 yılda 2,1 yıllık artış kaydedildi.

Ortanca yaşın en düşük olduğu ülke 39,6 ile İrlanda olurken, en yüksek ortanca yaş 49,1 ile İtalya’da ölçüldü. AB ülkelerinin tamamında yaş artışı gözlenirken yalnızca Almanya ve Malta’da ortanca yaş 0,4 yıl geriledi.

Nüfusun yaşlanmasının en belirgin olduğu ülkeler Slovakya ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oldu. Bu iki ülkede ortanca yaş son 10 yılda 4 yıl arttı. İtalya’da 3,9; Yunanistan ve Polonya’da 3,8’er; Portekiz’de ise 3,7 yıllık artış kaydedildi.

Öte yandan Türkiye’nin ortanca yaşı 34,4 olarak hesaplandı. Bu oranla Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en genç nüfusa sahip ülke konumunda bulunuyor.