Türkiye Avrupa'nın zirvesinde: Haftalık çalışma saati artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına iş gücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre gerçek işsizlik oranı yüzde 28,6 oldu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi artarak 3 milyon 75 bin kişi oldu. Dar tanımlı işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,4 iken kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

Öte yandan araştırmada haftalık çalışma saatlerine de yer verildi. Buna göre Türkiye'de 2025 Ocak ayında 42, 3 olan nisan ayında 41,1 saate, haziran ayında ise 40,1’e kadar düşen çalışma saati 44,1’e kadar yükseldi.

AB ORTALAMASINI KATLADI

Bu süre AB ortalamasının çok üstüne çıktı. Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinin haftalık çalışma süresi 33,1 saat. Avrupa zirvesinde Türkiye yer alırken ikinci sıradaki son sırada yer alan Hollanda’da ise haftalık çalışma süresi 26,5 saat.