Türkiye Barolar Birliği: "AİHM kararı derhal uygulanmalı, Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır"

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)'nin Selahattin Demirtaş başvurusu hakkında 8 Temmuz 2025 tarihinde duyurduğu karara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. TBB, AİHM'in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden (AİHS) doğan yükümlülüklerin bir kez daha ihlal edildiğini tespit ettiğini belirtti ve kararın derhal uygulanması çağrısında bulundu.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Sayın Selahattin Demirtaş’ın başvurusu üzerine 8 Temmuz 2025 tarihinde duyurulan kararı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerin bir kez daha ihlal edildiğini tespit etmiştir. AİHM bu kararı ile başvurucunun tutukluluğu ile ilgili yapmış olduğu bireysel başvurusunun Anayasa Mahkemesi tarafından dört yıl boyunca karara bağlanmamasını AİHS’nin 5. maddesi kapsamında ihlal sebebi olarak nitelendirmiştir.

Yine başvurucunun tutuklanmasına yönelik tedbirin, AİHS’nin taraf devletlere tanımış olduğu kişi güvenliği hakkının belirli koşullarda sınırlanabilmesi olanağını aştığını ve bir siyasal muhalifin siyasal faaliyetlerinden alıkonulmasına yönelik alt amaç taşıdığını tespit etmiştir.

AİHM’nin yukarıda belirtilen kararıyla başvurucu Selahattin Demirtaş yönünden AİHS’nin 5. maddesinde düzenlenen 'özgürlük ve güvenlik hakkı' ile 18. maddesinde düzenlenen 'haklara getirilecek kısıtlanmaların sınırlanması' bakımından ihlal kararı verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90. maddesi ve AİHS’nin 46. maddesi gereğince AİHM kararlarının bağlayıcılığı ve gereğinin derhal yerine getirilmesi zorunluluğu açıktır. Bu nedenle hukuk devletinin vazgeçilmez bir gereği olarak AİHM kararı derhal uygulanmalı, karar tutuklama tedbiri ile ilgili olduğundan Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır."