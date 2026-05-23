Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan: “Hukuka inanan herkes bu karara karşı çıkmalı"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkındaki iptal kararının arıdndan, bugün beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen Sağkan ve heyeti, dayanışma duygularını iletti. Görüşmede CHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı, Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Gül Çiftci de yer aldı.

ÖZEL, AÇIKLAMA YAYIMLAYAN 60’IN ÜZERİNDE BAROYA TEŞEKKÜR ETTİ

Görüşmenin ardından Özel ve Sağkan ortak açıklama yaptı. CHP Lideri Özel, şöyle konuştu:

“Bugün takip ettiğiniz gibi önce saat 11.00’de kapalı grup toplantımızı gerçekleştirdik. Ardından da saat 14.00’ten itibaren PM toplantımızı gerçekleştiriyoruz. PM toplantımız devam edecek ancak önce Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sayın Alpay Azap ve değerli Merkez Konseyi yöneticileriyle birlikte bir dayanışma ziyaretinde bulundular. Ardından da Sayın Erinç Sağkan, TBB’nin değerli başkanı ve değerli yöneticileri ziyarette bulundular. Bu yaşadığımız hukuksuz süreç başladığı andan itibaren 60’ın üzerinde baronun bir ortak açıklamada birleşmeleri ve TBB’nin yaptığı değerlendirmeler çok kıymetliydi. Ayaklarının tozuyla Ankara'ya döner dönmez de bu ziyareti gerçekleştirmeleri bizler açısından çok anlamlı. Ben bir kez daha Sayın Sağkan’ın şahsında TBB, bütün bağlı barolar ve savunma mesleğini yapan çok değerli avukatları, CHP adına saygıyla selamlıyorum.”

SAĞKAN’DAN HUKUK DEVLETİ VURGUSU

Erinç Sağkan da şöyle konuştu:

“Bu dayanışma ziyaretini çok önemsiyorum. Çünkü Türkiye maalesef hukuk devleti ilkesinden hızla uzaklaşılan bir süreci yaşıyor ve hukukun üstünlüğü ilkesinin artık tamamen üstünlerin hukukuna dönüştüğü bir iklimin içerisine hızla sürükleniyor. Aslında çok uzun zamandır özellikle Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının; Can Atalay ve Tayfun Kahraman lehinde verilen kararların uygulanmaması; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının; Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala kararlarının uygulanmaması, Türkiye'yi hukuk devleti çizgisinden uzaklaştırmakla birlikte, özellikle İstanbul'da seçilmiş belediye başkanlarına dönük operasyonlar, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlaliyle birlikte aynı zamanda seçme ve seçilme hakkını da ihlal eden yargısal uygulamalar, soruşturma süreçlerindeki ağır hak ihlalleri, masumiyet karinesinin yok sayılması, lekelenmeme haklarının tamamen ihlali, kişilerin itiraflara, etkin pişmanlıklara zorlanarak aslında ceza hukukunun temel prensiplerinin tamamen yok sayıldığı soruşturma süreçlerinin yürütülmesi ve maalesef bu süreçlerin kovuşturma aşamasında da adil yargılanma hakkı ihlalleriyle aynen devam etmesi gibi çok olumsuz bir tablonun içerisindeyiz.

“KARARA HUKUKA İNANAN HERKES KARŞI ÇIKMALI”

Bu olumsuz tablo çok üzülerek ifade etmeliyim ki maalesef yargı eliyle siyasetin dizayn edilme çabasını tüm Türkiye'ye göstermektedir ve kamuoyunda da hukuka olan güveni tamamen yok etmektedir. Bizler, temel hak ve özgürlüklerimizin korunması konusunda yargıya güvenmek durumundayken maalesef yargının bu hak ve özgürlükleri bizzat sınırlandırdığı bir iklimin içerisinde yaşıyoruz. Şimdi buna, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan CHP’ye yargı eliyle müdahale süreci eklendi. Bakın, bu süreç bizim hukuksal tartışmalarla değerlendirebileceğiniz bir süreç değil. Seçim siyasetinin, seçim hukukunun uygulanması, seçim kurullarının denetleme ve gözetleme kurulları olarak görev yaptığı kurultaylarla ilgili olarak asliye mahkemelerinin görevli olması vesair gibi tartışmaların çok daha ötesinde bir soruna dikkat çekmek istiyorum. Bu partinin seçilmiş delegelerinin kendi oylarıyla belirledikleri Genel Başkanlarını artık yargı eliyle başkalarının belirleyebileceğine ilişkin bir algıyı ortaya koymak istiyorlar. Bu aslında çok partili demokrasinin sonu demektir. Bu demokratik sistemin dibine dinamit koymakla eşdeğer bir süreçtir. Buna bu ülkede demokrasiye inanan, hukuka inanan, Cumhuriyet’e inanan herkesin ama herkesin hangi görüşten olursa olsun karşı çıkması en temel sorumluluğudur.

“SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRMEK ÜZERE BURADAYIZ”

Biz o sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere bugün buradaydık. Biz bu ülkenin evlatlarıyız ve bu ülke sahipsiz değil. CHP bu ülkenin en önemli siyasi kurumlarından birisidir ve onun genel başkanını da bu partiye gönül vermiş insanlar seçerler. Biz o nedenle bu yargı eliyle siyasetin dizayn edilmesi çabasına karşı, her zaman olduğu gibi demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün yanında olacağımızı tekrar ifade etmek üzere bugün buraya geldik. Ve Sayın Genel Başkanımız ile de bu görüşlerimizi paylaştık.”