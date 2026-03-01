Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan: Laiklik bildirisine dava açmak, laiklik ilkesinin çıkartılmasının yargı makamları tarafından ilan edilmesidir.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 168 aydın tarafından başlatılan "Lailikliği Savunuyoruz" bildirisine yönelik soruşturma başlatmasına dair açıklama yaptı. Sağkan "Anayasal devlet anlayışından laiklik ilkesinin çıkartılmasının yargı makamları tarafından ilan edilmesidir" dedi.

Erinç Sağkan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Laikliği savunan bir bildiriye imza attıkları için insanların ifadeye çağrılması basite indirgenecek bir hukuka aykırılık değildir. Anayasal devlet anlayışından laiklik ilkesinin çıkartılmasının yargı makamları tarafından ilan edilmesidir. Cumhuriyetin temel niteliklerini hatırlatmak, korumak ve Anayasa’yı savunmak suç olmadığı gibi her bir yurttaşın asli görevidir.