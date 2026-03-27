Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan açıkladı: Akın Gürlek ile ne konuştular?
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptıkları görüşmenin detaylarını açıkladı. Sağkan görüşmede yargı sisteminin iyileştirilmesine yönelik önerilerin yanısıra tutukklu gazeteciler İsmail Arı, Alican Uludağ ve uzun yıllardır cezaevinde olan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın durumlarını görüştüklerini bildirdi.
Halk TV'de yayımlanan "Haber masası" programına katılan Sağkan, görüşmede hem meslek sorunlarını hem de yargı sistemine ilişkin kritik başlıkları doğrudan Gürlek'e ilettiklerini söyledi.
Sağkan ziyarette Selahattin Demirtaş, Can Atalay ve Osman Kavala'nın konuşulduğunu ifade etti. Ayrıca tutuklu gazateciler İsmail Arı ve Alican Uludağ'ın da gündeme geldiğini belirtti. Ziyarete yönelik yapılan eleştirileri ise "Türkiye Barolar Birliği bir kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüdür, bir sivil toplum kuruluşu değildir" diyerek tüm bakanlıklarla yapılabilecek bir görüşme olarak tarif etti.
Sağkan görüşmenin içeriğine dair şunları paylaştı:
OSMAN KAVALA VE SELAHATTİN DEMİRTAŞ
Sağkan, yaptıkları görüşmede Gezi tutuklu Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş konularının gündeme geldiğini söyledi:
Türkiye'de Can Atalay üzerinde Anayasa Mahkemesi kararının, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala özelinde ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının yarattığı ağır anayasal devlet ve anayasal demokrasi krizini oturduk ve izah ettik."
TUTUKLU GAZETECİLER İSMAİL ARI VE ALİCAN ULUDAĞ
Sağkan, Gürlek ziyaretlerinde tutuklu gazeteciler İsmail Arı ile Alican Uludağ'ın da gündeme geldiğini belirtti:
Dün Adalet Bakanı'na gazeteci Alican Uludağ'ın tutukluluğunun, gazeteci İsmail Arı'nın tutukluluğunun 217'ye A kapsamında basın üzerinde yaratılan çok ağır baskının Türkiye'deki ifade hürriyetine dönük yarattığı tehdidin altını çizdik."
GÜRLEK NE DEDİ?
Sağkan, Gürlek'in mevcut makamından dolayı devam eden yargılamalar konusunda yorum yapmasının mümkün olmayacağını söylediğini belirtti:
Sayın Adalet Bakanı kendisinin bir Adalet Bakanı olarak mevcut devam etmekte olan yargısal süreçlere dair herhangi bir yorum yapmasının mümkün olmayacağını ancak yargının aksayan süreçlerine ve yönlerine ilişkin birlikte çalışarak üretmeyi hedeflediğini bizlerle paylaştı."
ELEŞTİRİLERE YANIT: KİŞİLERDEN BAĞIMSIZ
Sağkan programda Baro'nun bu ziyaretine yönelik eleştirilere ise şöyle cevap verdi:
Bunda da yanlış anlaşılacak veya oraya meşruiyet kazandıracak bir tavır olduğu inancında değilim.
Çünkü dediğim gibi Türkiye Barolar Birliği bir kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüdür, bir sivil toplum kuruluşu değildir.
Haliyle ilgili kamu kurumlarına yaşanan aksaklıkları iletmek de bizzat kendi kanunundan kaynaklanan görev tanımı içerisinde yer almaktadır.
O yüzden Türkiye Barolar Birliği'ne biraz da bu yönüyle bakılması gerektiğini düşünüyorum.
Ancak dediğim gibi Türkiye Barolar Birliği bütün bakanlıklarla görüşür.
Bütün bakanlıklara haksızlıkları, hukuksuzlukları da dile getirir ama o hukuksuzluklar devam ettiği müddetçe de mağdurun yanında etkin şekilde hukuki mücadelesini sürdürmeye devam eder.
Haliyle dediğim gibi bu pencereden baktığımızda Barolar Birliği'nin özellikle 2021 Aralık ayından beri yürüttüğü tutumda, politikada en ufak bir değişiklik bulunmamaktadır.
GÖRÜŞME ELEŞTİRİLMİŞTİ
Sağkan ve beraberindeki heyetin Adalet Bakanı Akın Gürlek’e gerçekleştirdiği ziyaret, kamuoyunda çeşitli eleştirilere neden oldu.
Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde İstanbul Barosu’na yönelik açılan dava sonucunda, aralarında hukukçu İbrahim Özden Kaboğlu’nun da bulunduğu yönetim kurulunun görevine son verilmişti.
Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak İBB davasını yürüten Akın Gürlek’in daha sonra Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, yargının siyasallaştığı yönündeki eleştirilerin de önemli örneklerinden biri olarak değerlendirilmişti.