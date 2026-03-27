Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan açıkladı: Akın Gürlek ile ne konuştular?

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yaptıkları ziyaretin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halk TV'de yayımlanan "Haber masası" programına katılan Sağkan, görüşmede hem meslek sorunlarını hem de yargı sistemine ilişkin kritik başlıkları doğrudan Gürlek'e ilettiklerini söyledi.

Sağkan ziyarette Selahattin Demirtaş, Can Atalay ve Osman Kavala'nın konuşulduğunu ifade etti. Ayrıca tutuklu gazateciler İsmail Arı ve Alican Uludağ'ın da gündeme geldiğini belirtti. Ziyarete yönelik yapılan eleştirileri ise "Türkiye Barolar Birliği bir kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüdür, bir sivil toplum kuruluşu değildir" diyerek tüm bakanlıklarla yapılabilecek bir görüşme olarak tarif etti.

Sağkan görüşmenin içeriğine dair şunları paylaştı:

Sağkan, yaptıkları görüşmede Gezi tutuklu Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş konularının gündeme geldiğini söyledi:

Türkiye'de Can Atalay üzerinde Anayasa Mahkemesi kararının, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala özelinde ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının yarattığı ağır anayasal devlet ve anayasal demokrasi krizini oturduk ve izah ettik."

Sağkan, Gürlek ziyaretlerinde tutuklu gazeteciler İsmail Arı ile Alican Uludağ'ın da gündeme geldiğini belirtti:

Sağkan, Gürlek'in mevcut makamından dolayı devam eden yargılamalar konusunda yorum yapmasının mümkün olmayacağını söylediğini belirtti:

Sayın Adalet Bakanı kendisinin bir Adalet Bakanı olarak mevcut devam etmekte olan yargısal süreçlere dair herhangi bir yorum yapmasının mümkün olmayacağını ancak yargının aksayan süreçlerine ve yönlerine ilişkin birlikte çalışarak üretmeyi hedeflediğini bizlerle paylaştı."

Sağkan programda Baro'nun bu ziyaretine yönelik eleştirilere ise şöyle cevap verdi:

Bunda da yanlış anlaşılacak veya oraya meşruiyet kazandıracak bir tavır olduğu inancında değilim.

Çünkü dediğim gibi Türkiye Barolar Birliği bir kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüdür, bir sivil toplum kuruluşu değildir.

Haliyle ilgili kamu kurumlarına yaşanan aksaklıkları iletmek de bizzat kendi kanunundan kaynaklanan görev tanımı içerisinde yer almaktadır.

O yüzden Türkiye Barolar Birliği'ne biraz da bu yönüyle bakılması gerektiğini düşünüyorum.

Ancak dediğim gibi Türkiye Barolar Birliği bütün bakanlıklarla görüşür.

Bütün bakanlıklara haksızlıkları, hukuksuzlukları da dile getirir ama o hukuksuzluklar devam ettiği müddetçe de mağdurun yanında etkin şekilde hukuki mücadelesini sürdürmeye devam eder.

Haliyle dediğim gibi bu pencereden baktığımızda Barolar Birliği'nin özellikle 2021 Aralık ayından beri yürüttüğü tutumda, politikada en ufak bir değişiklik bulunmamaktadır.