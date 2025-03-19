Türkiye Barolar Birliği: "Hukuksuzluğun karşısında olmak, ülkemize ve yurttaşlarımıza olan sorumluluğumuz ve görevimizdir"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafında yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına tepki gösterildi.

TBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yirmi sekiz kişinin lisans diplomasının geri alınmasına ve iptaline ilişkin üniversite yönetim kurulu kararı, evrensel ve anayasal bir ilke olan hukuki güvenlik ilkesinin ihlalidir. Bu durum, hukuk devleti niteliğine güvenen tüm yurttaşların temel hak ve özgürlüklerine yönelik açık bir tehdittir. Hukuki güvenlik, hukuki statülerde güven, istikrar ve süreklilik anlamına gelir; hukukun uygulanmasındaki belirsizlik veya beklenmedik değişim risklerini ortadan kaldırmaya yönelik güvencedir. Hukuki güvenlik ilkesi, hukuk devletinin temelidir.

Otuz beş yıl önceki bir idari işlemin, yetki ve usulde paralellik ilkesine uyulmaksızın yokluk iddiasıyla ortadan kaldırılması, modern hukukun temelini oluşturan hayat, hürriyet ve mülkiyet haklarının güvende olmadığının en açık göstergesidir. Anayasal, siyasal ve sosyal düzenimiz bakımından, hukuk güvencesinin ortadan kaldırılmasından daha ağır bir ihlal düşünülemez. Hukuksuzluğun, adaletsizliğin ve keyfiliğin karşısında olmak, ülkemize ve yurttaşlarımıza olan sorumluluğumuz ve görevimizdir. Hukuk devleti mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."