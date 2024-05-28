Türkiye Barolar Birliği'nden Refah’taki çadır kampı saldırısına ilişkin açıklama: "İnsanlığa saldırıdır!"

Türkiye Barolar Birliği, İsrail ordusunun Refah kentinde yerlerinden edilmiş sivillerin kampına düzenlediği saldırıyı kınayarak "En az 45 masum insanın hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı da bulunduğu gerçeği ortadayken, uluslararası kurum ve kuruluşların bu vahşeti durduramaması, dünya tarihine büyük bir utanç olarak geçecektir" dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş sivillerin kampına düzenlediği saldırıyı kınayarak "Uluslararası hukukun, çocuklar ve masum siviller hayatlarını kaybettikten sonra failleri cezalandırması adaletin yerine gelmesini sağlamayacaktır" dedi.

"İsrail'in, Refah'ta Aralarında Çocukların da Bulunduğu Masum İnsanların Kaldığı Çadır Kente Saldırısı, İnsanlığa Saldırıdır" başlığıyla yayınlanan metinde İsrail'in durdurulamaması halinde dünya tarihine büyük bir utanç olarak geçeceği vurgulandı.

TBB'nin açıklamasının tam metni şöyle:

"Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarına bir yenisini ekleyen İsrail'in, daha önce yerinden ettiği insanların kaldığı çadır kente yönelik saldırısı, insanlığa saldırı anlamını taşımaktadır. Yanarak çöken çadırlarda içlerinde çocukların ve kadınların da bulunduğu en az 45 masum insanın hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı da bulunduğu gerçeği ortadayken, uluslararası kurum ve kuruluşların bu vahşeti durduramaması, dünya tarihine büyük bir utanç olarak geçecektir.

Daha evvel savaş ve soykırım suçlarının cezalandırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nezdinde İsrail’in işlemiş olduğu suçlarla ilgili yaptığımız başvuruda “soykırım kastı” kavramının üzerinde durarak, bu kastın varlığının delili olan fiilleri ve açıklamaları ortaya koymuştuk. UCM Savcılığının, aralarında Devlet Başkanı’nın da bulunduğu bazı İsrailli yetkililer hakkında tutuklama talep ederken ortaya koyduğu hukuki değerlendirmede “soykırım suçu”nun unsurlarına yer vermemiş olmasının ne denli büyük bir eksiklik olduğu bugün bir kez daha görülmüştür.

Daha önceki başvurularımızda ve açıklamalarımızda da ifade ettiğimiz üzere, Filistinlilere karşı en ağır insanlık suçları işlenmektedir. Uluslararası hukukun, çocuklar ve masum siviller hayatlarını kaybettikten sonra failleri cezalandırması adaletin yerine gelmesini sağlamayacaktır. Aslolan soykırım kastının varlığının artık daha da belirgin olduğu insanlığa karşı suçların derhal engellenmesidir."