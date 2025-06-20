Türkiye Barolar Birliği tutuklanan avukat Mehmet Pehlivan için yürüyecek

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB )Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivanın tutuklanmasını protesto etmek amacıyla yürüyecek.

Barolar Birliği’nin sosyal medya hesabıdan, yürüyüşe ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"SAVUNMAYI SAVUNMAK' İÇİN BULUŞUYORUZ"

Meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan’ın, yalnızca avukatlık faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanması; yargının kurucu unsuru savunmayı işlevsiz hale getirme girişimidir. Halkın hak arama özgürlüğünün sesi olan avukatlar, örgütlü gücümüz Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak "Savunmaya Özgürlük" talebimizi dile getirmek için Çağlayan Adliyesi’nde buluşuyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz.

23 Haziran 2025 Pazartesi 13.00 Çağlayan Adliyesi'nden İstanbul Barosu’na yürüyüş.”