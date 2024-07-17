Türkiye Barolar Birliği ve Filistin Barosu arasında protokol

Türkiye Barolar Birliği ve Filistin Barosu arasında işbirliği protokolü imzalandı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, "İsrail, dünyanın gözü önünde yürüttüğü tecrit ve katliam politikasını 7 Ekim’den itibaren açık bir savaş suçu, insanlığı karşı suç ve bunları da aşan soykırım suçuna dönüştürmüştür. Gazze artık insanlığın turnusol kağıdı olmuştur" dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Filistin Barosu arasında işbirliği protokolü imzalandı. TBB Av. Özdemir Özok Konferans Salonu'nda gerçekleşen görüşmenin ardından TBB Başkanı Erinç Sağkan ile Filistin Barosu Başkanı Fadi Abbas iş birliği protokolüne imza attı.

Protokol ile, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı katliamın uluslararası alanda cezalandırılması için ortak çalışmalar yürütülecek.

Protokole ilişkin konuşan TBB Başkanı Sağkan, şunları söyledi:

"17 Temmuz, 7 Ekim’den itibaren İsrail’in Filistin halkına dönük olarak yürüttüğü ve artık soykırım noktasına gelen saldırılara karşı Filistin Barosu ile Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye’deki 81 baronun ortak mücadelesinin iş birliği protokolünün imzalanadığı gün olarak tarihe geçiyor. İsrail, dünyanın gözü önünde yürüttüğü tecrit ve katliam politikasını 7 Ekim’den itibaren açık bir savaş suçu, insanlığı karşı suç ve bunları da aşan soykırım suçuna dönüştürmüştür. İsrail’in yürüttüğü politikaların hem uluslararası toplum nezdinde hem de uluslararası hukuk karşılığında sonuçlarını görmek zorunda olduğu inancındayız. Unutulmamalıdır ki caydırıcılığı olmayan uluslararası mekanizmalar, kurulma amaçlarının aksine hak ihlali yapanları cezalandıran mekanizmalardır. Gazze artık insanlığın turnusol kağıdı olmuştur. Bir tarafta haksızlık nereden gelirse gelsin mağdurun yanında olanlar, diğer tarafta da işine geldiği zaman insan hakları konusunda mangalda köz bırakmayan ama işine gelmediği zamana da kafasını kuma gömenler vardır. Gazze, aslında kimin ne olduğu konusunda tam da bir turnusol kağıdı vazifesi görmüştür. Türkiye Barolar Birliği ve 81 baromuzun ortak mücadelesiyle bugüne kadar İsrail’in yürüttüğü politikaların ve yaptığı katliamın artık soykırım suçunun özel kastını taşıdığına ilişkin net, somut delillerle birlikte uluslararası ceza mahkemelerine başvurumuzu yaptık. Aynı zamanda fırsat bulduğumuz her mecrada uluslararası aktörlerin harekete geçmesi için çağrımızı paylaştık. Hem ülkemizin hem de uluslararası kamuoyunun bu konudaki hassasiyetini canlı tutmak için gayret ettik. Bu süreçte Filistin Barosu ile tam bir iş birliği içerisinde hareket ettik. On binlerce çocuğun, kadının hayatını kaybettiği bu katliamda çok sayıda meslektaşımız da hayatını kaybetmiş, Filistin Barosu’nun genel merkez ve şube binası da yıkılmıştı.

"FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ"

Bugün, Türkiye Barolar Birliği ve Filistin Barosu, istişare toplantısı sonucunda iş birliği protokolü imzalayacaklar. İki temel amacı olan bu iş birliği protokolünün birinci amacı, İsrail’in yürüttüğü tecrit, katliam ve artık soykırım suçuna ulaşan bu politikanın uluslararası hukuk nezdinde karşılığını bulması için beraber çalışma yürütmek ve bu çalışmaları etkin biçimde takip etmektir. İkinci amaç ise, kadim hukuk kültürüne sahip iki toplumun bu anlamdaki kültürlerini de paylaşarak mesleğin ve meslektaşların kapasitesinin arttırılmasına faydalı olmaktır. Bu kapsamda Filistin Barosu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün atılan imza, bundan sonraki süreçte İsrail’in yürüttüğü politikaların uluslararası hukuk nezdindeki karşılığının delilleriyle, tespitleriyle, raporlarıyla ortaya konup, bundan sonraki nesillere aktarılması bakımından çok büyük bir önem taşımaktadır. Filistin halkının yanında olduğumuzu, acılarını yürekten paylaştığımızı ve mücadeleyi birlikte yürütme azminden hiçbir şey kaybetmediğimizi sizlerle paylaşıyor, saygılarımı sunuyorum."

"FİLİSTİN HALKININ YANINDA DURULMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Filistin Barosu Başkanı Fadi Abbas ise şu ifadeleri kullandı:

"Filistin halkının yanında tutum takının Türk hakına teşekkür ediyorum. İki halkı bir araya getiren tarihi bir süreç söz konusu. Ortak insani değerlerin savunulması konusundaki bir araya geldik. Etkin olması gereken bazı güçler, bu süreci sadece izleyici olarak geçiriyor. Uluslararası hukuku hiçe sayarak görmezden geliyorlar. İnsanlığımızı savunmamız gerektiğine inanıyorum. Çok acı saldırılara maruz kalıyoruz. Hukukun savunulması ve Filistin halkının yanında durulması büyük önem arzetmektedir. Türkiye Barolar Birliği ve 81 il barosunun takındığı tutumu büyük bir saygıyla karşılıyoruz."