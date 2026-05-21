Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer: Mutlak butlan kararı siyasi etikle bağdaşmayan bir karardır

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin karara tepki göstererek, "Bugün hepimize düşen görev; kurulan tuzakları görmek, tarihsel sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmek ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin ortak iradesi etrafında kenetlenmektir" dedi.

TBB Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mutlak butlan kararı; hukukun evrensel ilkeleriyle, demokrasiyle ve siyasi etikle bağdaşmayan bir karardır. Yargının, siyaseti dizayn etmenin bir aracı haline getirilmesi kabul edilemez. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi’ni kendi içinde ayrıştırmak, zayıflatmak ve toplumsal umudu yıpratmaktır. Bugün hepimize düşen görev; kurulan tuzakları görmek, tarihsel sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmek ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin ortak iradesi etrafında kenetlenmektir" ifadesini kullandı.