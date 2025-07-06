Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni'nden belediyelere operasyonlara tepki

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümeni tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana, halkın sandıkta tecelli eden iradesine yönelik çeşitli hukuki ve idari müdahalelerin; muhalif belediyelere, özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı sistematik bir biçimde arttığının gözlemlendiği vurgulanarak, "Seçme ve seçilme hakkının anayasal bir hak olduğu, halkın iradesine karşı yapılan her türlü müdahalenin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmaz ve kabul edilemez olduğu açıktır" denildi.

TBB Encümeni, belediye başkanlarına yönelik operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptığı Operasyonların, demokrasiye, toplumsal barışa, ekonomik güven ortamına ve Türkiye’nin saygınlığına zarar verdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana, halkın sandıkta tecelli eden iradesine yönelik çeşitli hukuki ve idari müdahalelerin; muhalif belediyelere, özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelere, karşı sistematik bir biçimde arttığı gözlemlenmektedir. 19 Mart 2025 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlatılan süreç devam etmektedir. Son günlerde, seçilmiş belediye başkanlarının ve çok sayıda belediye personelinin gözaltına alınması ve tutuklanması son derece kaygı verici bir boyuta ulaşmıştır.

"BU DURUM, EKONOMİK GÜVEN ORTAMINA VE ÜLKEMİZİN ULUSLARARASI SAYGINLIĞINA ZARAR VERMEKTEDİR"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilimiz ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar’ın; Encümen Üyemiz ve Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere’nin; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’in ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ahmet Şahin’in gözaltına alınmaları, ülkemiz demokrasisi ve hukuk devleti ilkeleri bakımından ciddi bir endişe kaynağı olmuştur. Bir gün öncesinde Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Niyazi Nefi Kara’nın gözaltına alınması ve İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in tutuklanması ise gelişmelerin münferit değil, sistematik nitelikte olduğunu göstermektedir. Gelinen noktada, seçilmiş iradenin hukuk dışı yöntemlerle etkisizleştirilmeye çalışıldığına dair ciddi kamuoyu algısı oluşmuştur. Bu durum, sadece demokrasiye değil, aynı zamanda toplumsal barışa, ekonomik güven ortamına ve ülkemizin uluslararası saygınlığına zarar vermektedir. Seçme ve seçilme hakkının anayasal bir hak olduğu, halkın iradesine karşı yapılan her türlü müdahalenin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmaz ve kabul edilemez olduğu açıktır.

"KAMUOYUNU, DEMOKRATİK DEĞERLERİ VE HUKUK DEVLETİNİ HER DAİM BİRLİKTE SAVUNMAYA DAVET EDİYORUZ"

Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni olarak hukukun üstünlüğüne, demokratik seçim sonuçlarının ve halk iradesinin her şartta korunmasına, anayasal düzene ve evrensel hukuk normlarına bağlılığın vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Tüm bunlardan hareketle kamuoyunu, bu hukuksuz ve adil olmayan girişimlere karşı duyarlı olmaya; demokratik değerleri ve hukuk devletini her daim birlikte savunmaya davet ediyoruz.

Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir."