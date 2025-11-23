Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Yıldız: "İmamoğlu'nun yokluğu pek çok konuyu etkiledi"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Suat Yıldız, TBB'nin 2026 hedefleri ve mevcut çalışma düzeniyle ilgili açıklamalar yaptı.

"Öncelikle Ekrem Başkanımızın koyduğu hedefler doğrultusunda şeffaf, adil bir şekilde bu hizmetlerimizi yürüteceğiz. Hedefimizden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Şeffaf ve adil olacağız. Türkiye Belediyeler Birliği hesap verebilir, işlerini düzgün yapan, kurumsal yapısı güçlü, çalışanlarıyla barışık, tüm içeride ve dışarıdaki iletişimi son derece güçlü bir kurum haline gelecek. Hedefimiz bu. Belediyelerimize vereceğimiz destekleri, belediyelerimize yönelik yapacağımız çalışmaları, proje büyüklüklerimizi artırmak da en büyük hedeflerimizden biri olacak" ifadelerini kullanan Yıldız, Ekrem İmamoğlu ile başlayan yeni dönemde, TBB’nin kurumsal yapısında olan değişiklikleri ve encümen yapısını şöyle anlattı:

“Sayın Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle elbette ki kurumsal yapımızda, encümen yapımızda bir takım değişiklikler oldu. Biz, Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olması ve beni de Genel Sekreterliğe atadıktan sonra pek çok kurumsal yapımızda pek çok değişiklik yaptık. Öncelikle iç denetimimizi, şeffaflığımızı ve kurumsal yapımızdaki değişiklikleri gündeme getirdik. Encümenimiz Sayın Başkanımızın hayata bakışı, siyasal hayat hakkındaki düşündükleri doğrultusunda çoğulcu bir yapıyla oluşturuldu. Sayın Başkanımız ilk seçildiğinde de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne encümene üye vermeleri konusunda girişimlerde bulunmuştu ama onların tercihleri encümene üye vermek konusunda olmadı. Kendi listeleriyle yarışa girdiler. Ama şu anda encümenimizde CHP'li üyelerimizle birlikte DEM Partisi'nden, yine İYİ Parti'den, Yeniden Refah Partisi'nden ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş bir büyükşehir belediye başkanımız yine AK Parti'den encümen üyesi olarak görev yapıyorlar.

TBB TARİHİNDE İLK SENDİKALAŞMA

Sayın başkanımızın göreve gelmesi ile birlikte bu demokratik anlayış kurumsal yapımıza da sirayet etti ve öncelikle şeffaflığı, hesap verilebilirliği önceledik ve buna uygun kurumsal yapılar oluşturduk. Daha önce Türkiye Belediyeler Birliği genelgelerle yönetiliyordu. Bir takım kararlarla yönetiliyordu. Biz bu yapımızı güçlendirmek adına yine bir görev çalışma usul ve esasları hakkında meclisimizce bir yönetmelik çıkarılmasına vesile olduk. Şimdi bu yönetmelik ile yönetiliyoruz. Müdürlüklerimizin görev tanımları kesin bir şekilde yapıldı. Yine çalışanlarımızla alakalı pek çok gelişme yapıldı. 80 yıllık Türkiye Belediyeler Birliği tarihinde işçilerimiz ilk defa sendikalı oldular ve çalışma şartlarında önemli iyileşmeler gerçekleştirdik. Güçlü kurumsal yapıların olması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği'nin başından beri kurumsal yapısını güçlendirecek tedbirleri alıyoruz, almaya devam ediyoruz.

"EKREM İMAMOĞLU'NUN YOKLUĞUNU ARATMAYACAK TEDBİRLERİ ALDIK"

Sonuçta Ekrem İmamoğlu gibi güçlü, kararlı ve vizyonu geniş bir belediye başkanından bahsediyoruz. Tabii ki onun yokluğu pek çok konuyu etkiledi. Öncelikle çalışma arkadaşlarımızın duydukları endişeleri gidermeye çalıştık ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yokluğunu aratmayacak tedbirleri aldık. Zaten başında yaptığımız bu kurumsal yapıyı güçlendirme çalışmaları bu badireli zamanı da kolaylıkla atlatabilmemize sebep oldu. İlk şoku üzerimizden atlattıktan sonra Sayın Zeydan Karalar Başkanvekili seçilmişti. Daha sonra biliyorsunuz onun tutukluluk hali başladı. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer başkanlığında ve önderliğinde Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu güçlü kurumsal yapıyla birlikte bu badireli zamanları atlatmaya çalışıyoruz. Belediyelerimize en üst düzeyde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu sıkıntılı dönemlerin belediyelere verdiğimiz hizmetin aksamasına sebep olmamasına bütün gücümüz çalışıyoruz.”

"SİYASİ HAYATTAKİ ÇALKANTILAR TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ'Nİ DE ÇOK YAKINDAN ETKİLEDİ"

TBB Genel Sekreteri Yıldız, Türkiye'nin aslında zor zamanlardan geçtiğini, siyasi hayattaki çalkantıların, Türkiye Belediyeler Birliği'ni de çok yakından etkilediğini aktararak, "Çünkü sonuçta bizim üyelerimiz, belediye başkanları ve bizim yapımız içerisinde hizmet verdiğimiz kurumlar, belediyeler bunlar siyasi yapılar aynı zamanda. Etkilenmemek çok kolay değildi. Ama biz siyasi hayatın çalkantılarını, çok da siyasetin içinde olmayan Türkiye Belediyeler Birliği'ne yansıtmadan güçlü bir iletişim ağıyla birlikte çalışanlarımızın özverili çalışmaları sayesinde atlattık ve belediyelerimize hizmete devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BELEDİYELERİ "PUANLAMA" SİSTEMİ

Yıldız, TBB olarak belediyelere nasıl desteklerde bulunduklarını şöyle anlattı:

“Türkiye Belediyeler Birliği'nin, tüm belediyelere aynı anda yetişebilecek bir bütçe olanağına sahip olmadığını hepimiz biliyoruz. Ancak Sayın Başkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı zamanında da söylediği, ‘bereketli bütçe’ kavramı vardır. Biz de o bereketli bütçe kavramını yansıtmaya çalışıyoruz. Bir önceliklendirme ve puanlama sistemimiz var. Belediyelerimizi mali yapıları, mevcut araç stokları, daha önce birliğimizden veya başka kurumlardan yardım alıp almama, nüfus, coğrafi büyüklük ve sosyal gelişmişlik endeksine göre bir puanlamaya tabi tutuyoruz. Ve bu puanlama sonucunda şeffaf, adil bir şekilde araç hibelerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu araç hibelerinden başka proje desteklerimiz var. Bunları da siyasi partilere dengeli ve adaletli bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. O kadar şeffaf yapıyoruz ki aslında yaptığımız işleri. Biliyorsunuz Türkiye Belediyeler Birliği her araç hibesini televizyondan canlı olarak yayınlıyor. Sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlıyor. Bu da Türkiye'de sanıyorum Türkiye Belediyeler Birliği'nin uyguladığı bir uygulama. Pek çok kurum aslında belediyelere birtakım hibeler yapıyor. Ama bizim gibi o gün tören yapan, canlı yayınlayan bir kurum yok. Biz bununla övünüyoruz.”

YANGINLARDAN ETKİLENEN BELEDİYELERE DESTEK

TBB’nin deprem ve yangın bölgelerine özel desteklerde bulunduğunu söyleyen Yıldız, şunları kaydetti:

“Sanıyorum Türkiye Belediyeler Birliği, biz yönetmeye başladığımız 5 Haziran'dan beri yaklaşık 464 civarında bir araç hibe desteği yaptı. Sene sonuna kadar da bu 500 rakamının üstüne çıkacak. Yaklaşık yüzde 30'unu parti ayrımı gözetmeksizin depremden etkilenen belediyelerimize ayırdık biz bu araç hibelerimizin. Bu da yaklaşık 140 civarında bir araç ediyor. İlk yardımımızı zaten sadece deprem bölgesine ayırmıştık. En son da bu sene orman yangınlarından pek çok kentimiz, pek çok belediyemiz etkilendi. Yangınlardan etkilenen belediyelerimize de yanılmıyorsam 11 tane araç hibesi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.”