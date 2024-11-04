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Türkiye Belediyeler Birliği kayyum gündemiyle toplanıyor

Türkiye Belediyeler Birliği, yarın saat 09.00'da kayyum gündemiyle olağanüstü toplanacak.

Güncel
  • 04.11.2024 11:01
  • Giriş: 04.11.2024 11:01
  • Güncelleme: 04.11.2024 11:13
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Belediyeler Birliği kayyum gündemiyle toplanıyor

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yarın saat 09.00’da Ankara’da TBB Merkez binasında olağanüstü toplanacak.

Birleşmiş Milletler Habitat toplantısı için Mısır’da bulunan Başkan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelişmeler nedeniyle bu akşam Kahire’den döneceğini bildirdi.

İmamoğlu, “Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire’den bu akşam dönüyor ve yarın TBB Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz” dedi.

TBB Encümen toplantısı TBB’nin merkez binasında 09.00’da toplanacak.

NE OLMUŞTU?

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi'ne ise Kaymakam Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Eğer iktidar iflas etmiş bu yöntemlerle başarılı olacağını düşünüyorsa çok büyük yanılacaktır. Halkımız da her şart ve koşulda kendi iradesine sahip çıkacaktır" denildi.

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