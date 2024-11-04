Türkiye Belediyeler Birliği kayyum gündemiyle toplanıyor

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yarın saat 09.00’da Ankara’da TBB Merkez binasında olağanüstü toplanacak.

Birleşmiş Milletler Habitat toplantısı için Mısır’da bulunan Başkan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelişmeler nedeniyle bu akşam Kahire’den döneceğini bildirdi.

İmamoğlu, “Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire’den bu akşam dönüyor ve yarın TBB Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz” dedi.

TBB Encümen toplantısı TBB’nin merkez binasında 09.00’da toplanacak.