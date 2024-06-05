Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu

Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı Ekrem İmamoğlu oldu. Seçimde İmamoğlu 515 oy alırken rakibi Ahmet Metin Genç 250 oyda kaldı.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) yeni başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimde 515 oy alırken rakibi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç 250 oyda kaldı. Başkan vekili ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu.

Seçildikten sonra konuşan Ekrem İmamoğlu, rakibi Ahmet Metin Genç'in seçim öncesi yaptığı konuşma için "Kendi partisinde konuşamadığı bir çok şeyi burada konuşmasını hayranlıkla izledim" dedi.

İmamoğlu, konuşmasının devamında şu mesajları verdi:

"Halkın yerel yöneticilerden çok beklentisi olan bir dönem. Hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar 86 milyon vatandaşımız tercihi şekillenmiştir. Herkes birbirine saygı duymak zorundadır. Özellikle 2024 yerel seçimleri, tüm siyasi kadrolara net bir mesaj vermiştir. Birbirini yok etmeye kararlıymış gibi yapılan siyasetle seçim kazanmak mümkün değildir.

'PARTİ AYRIMINI KABUL ETMİYORUZ'

Bu yolda atacağımız ilk adımın birbirimiz arasında işbirliği adımlarını hızlandırmak olduğuna inanıyorum. İşbirliği ve dayanışma birliğini yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki ilişkiyi kurmanın da bu mekanizmayı tamamlayacağını biliyoruz. Vatandaşları oy verdiği partiye göre ayıran ve belediye yönetimlerini partilerine göre ayıran yaklaşımları kabul etmiyoruz. Vatandaşın yerel yönetim kararlarına doğrudan katılabilmesinin önünü açacak mekanizmalar yeni dönemin olmazsa olmazıdır."

TBB yönetimi bünyesinde daha kaliteli hizmetler sunmak ve sorunlara hızlı çözümler üretmek için komisyonlar kurulacağını belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Nerede hukuksuzluk varsa hakkını arayan anlayışın temsilcisi olacağım. Haksızlığa karşı susanın ne olduğunu iyi bilen birisiyim. Ben sizlere dayanışma ve adalet vaat ediyorum."

İmamoğlu'nun encümen listesinde şu isimler yer aldı:

En yaşlı üye sıfatıyla Divan Başkanı olan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını kınadıklarını bildirdi.

AHMET TÜRK KAYYUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Bunun üzerine salonda bulunan bazı belediye başkanları, "Biz kınamıyoruz" diyerek tepki gösterdi. Türk'e tepki gösterenler, Akış'ın görevden uzaklaştırılmasının hukuki bir süreç olduğunu iddia etti.

Bu sırada Türk'e destek olan bazı belediye başkanları, kararın siyasi olduğunu savundu.

Tartışmanın ardından Birliğin 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü. 2023 yılı bütçe kesin hesabının da görüşülmesinin ardından birlik başkanlığına aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in başkanlık divanı ve encümen üyelerinden oluşan listesi katip üyelerce okundu.

İMAMOĞLU KONUŞMADI

İmamoğlu, Genel Kurulda konuşma yapmadı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'in Genel Kurula hitabının ardından birlik başkanı, başkanlık divanı ve encümen üyelerinin seçimi yapıldı.