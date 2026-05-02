Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı Vahap Seçer oldu

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) bugün düzenlenen, arbede ve tartışmaların yaşandığı seçiminde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 446 oy alarak Başkanlığı kazandı. AKP'nin adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oyla kaybetti.

SEÇER'DEN TEŞEKKÜR KONUŞMASI: "EKSİĞİMİZ VARSA DA ONLARI ELBETTE Kİ GÖRECEĞİZ VE ARKADAŞLARIMIZLA BERABER TAMAMLAYACAĞIZ"

Seçimlerin ardından teşekkür konuşması yapan Seçer, şunları söyledi:

"Aldığımız kararlar, seçimlerde elde ettiğimiz sonuçlar birliğimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. 2026 yılı Mayıs Ayı Genel Kurulu'muzu tamamlamış oluyoruz. Birliğimizi başkan encümen üyeleri, başkanlık divanı gibi organlarını teşkil ettik ve bazı kararlar almamız gerekiyordu, o kararları da sizlerin desteğiyle almış olduk. Üç yıllık bir görev süresinde bu görevi ben ve arkadaşlarım sizlere, değerli belediye başkanlarımıza mahcup olmamak için adalet duygusunu ön plana alarak, hakkaniyet duygusunu, yardımlaşmayı her zaman parti farkı gözetmeksizin öne alarak belediyelerimizin beldelerine hizmet etmelerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Elbette ki geçtiğimiz iki yıllık süreçte Sayın Ekrem İmamoğlu'yla başlayan, Sayın Zeydan Karalar'la devam eden ve benimle nihayetlenen süreçte değerli işler oldu, güzel işler oldu ama eksiğimiz varsa da onları elbette ki göreceğiz ve bu eksiklerimizi de arkadaşlarımızla beraber tamamlayacağız. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz çok değerliydi, çok önemliydi. Sizlerden beldelerinize, şehirlerinize, vatandaşlarımıza selamlarımızı iletmenizi isteyeceğim. Merak etmesinler tüm belediye başkanlarımızın yanında, bin 405 belediye başkanımızın TBB her zaman onların yanında başında olacak, onların destekçisi olacak. Her şey şehirlerimiz için, her şey güzel Türkiye'miz için. Hepinize tekrar saygılar, sevgiler sunuyorum."

SEÇİM SÜRECİ

TBB Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı bugün düzenlendi. Toplantıda Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapılması amacıyla Ankara'da bir otelde toplandı.

Toplantıya Ekrem İmamoğlu yerine TBB Başkanlığı'na vekâlet eden Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ve AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da katıldı.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Açılış konuşmasını TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptı.

Seçer konuşmasına şöyle başladı:

"Bildiğiniz gibi tarihimizin hiçbir döneminde görülmeyen yerel yönetimlere karşı bir operasyon süreci yaşıyoruz. Kayyım atanıyor, görevden alınıyor, cezaevinde bir süre kalıyor, sayın Karalar gibi tahliye ediliyor ama göreve iade edilmiyor. Ya da kayyım atanıyor, dosyasından, kayyıma neden olan dosyasından beraat ediyor, Sayın Türk gibi. Bu tip gerçekten hukuken tartışabileceğimiz, toplumun tartışacağı, adalete güvenin sarsılabileceği, 'Türkiye, evrensel hukuk normlarına uygun bir ülke mi acaba? sorusunu aklımıza getireceğimiz birçok uygulama ile uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Birçok arkadaşımız cezaevinde, belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye bürokratları… Elbette yargılansınlar ama hiç olmazsa, hukukta bu esastır, tutuksuz yargılansınlar."

Seçer, toplum için "adil mahkemeler" istediklerini belirterek, "Şunu istiyoruz, geciken adalet adalet değildir. Bir an önce mahkeme kararını versin. İnsanların özgürlüğünü elinden alıyorsunuz. Umut ediyorum Türkiye’de herkesin arzu ettiği standartta bir hukuk devleti normuna kavuşuruz, umut ediyorum adalet herkes için eşit olur" diye konuştu.





"KESİNTİLER BELEDİYELERİMİZİ SIKINTIYA SOKUYOR"

Belediyelerin ekonomik güçlükler yaşadığına işaret eden Seçer, şöyle devam etti:

"Parti ayrımı gözetmeksizin ekonomik kriz adres sormuyor, önüne geleni vuruyor. Bir de muhalefet belediyelerinin yaşadığı bürokratik sorunlar var. Görece olarak kimimiz az yaşıyoruz, kimimiz çok yaşıyoruz, kimimiz hiç yaşamayabiliyoruz ama nasıl Belediyeler Birliği’nde düsturumuz adaletli bir destek modeli ise bunu yaratmak, bunu uygulamaya koymak ve sürdürülebilir kılmaksa bugün Türkiye'nin devlet kurumlarını idare eden tüm kurumların bürokratlarının siyasi etki altında kalmayıp aynı doğrultuda bizlerin yanında olması gerektiğini söylüyorum. Bu dönemde mali ve idari olarak önemli sorunlar yaşıyoruz, genel bütçe gelirlerinden yapılan kesintiler belediyelerimizi sıkıntıya sokuyor.

Özellikle 2024 seçimlerinden sonra SGK ve vergi borçları, bu da parti farkı gözetmeksizin, ama bazı el değiştiren belediyelerin önceki dönemin kötü mirasını kucağında bulduğu gerçeğiyle konuşmak lazım. Ve yeni göreve gelen belediye başkanlarımız zaten yüklü bir borç bütçesiyle belediyesinin devraldığı düşüncesiyle kaynağında bu borçların kesilmesi belediye başkanlarımızı çok ama çok zor duruma düşürmüştür. Kamu bankaları konusunda da parti ayrımı gözetmeksizin her belediyemize aynı mesafede olunmasını istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde İller Bankası Genel Kurulu'nda da bunu dile getirdik. İller Bankası belediyelerimizin aidatıyla, kaynağından kesilen destekleriyle, nasıl belediyeler birliği aynı modelle çalışıyorsa, görevini yapan bir kurumdur."

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEREL YÖNETİM İLİŞKİSİ

Dış finans ve borçlanma süreçlerinde belediyelerin yaşadığı sıkıntılara ilişkin de konuşan Seçer, "Bir proje yapacaksınız ki bunlar büyük projelerdir yurt dışı finansman bulmanız lazım. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nda yatırım programını aldıracaksınız ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayına ihtiyaç duyacaksınız. Bu sürecin de hızlandırılmasını, ayrım gözetmeksizin bu konuda tutum sergilenmesini istiyoruz. Yine UKOME'nin yapısı merkezi idare ağırlıklı hale getirildi 2019 yılında. Yerel yönetimlerin ulaşım politikalarındaki yetkisi böylece zayıflamış oldu ve yanlış bir uygulamanın altına imza atıldığını düşünüyoruz" dedi.

Belediyeler Birliği'nin "Antalya COP31 Küresel İklim Değişikliği Zirvesi'nin" dışında olmasını eleştiren Seçer, "Oysaki küresel iklim değişikliğiyle direkt ilintili olan yerel yönetimlerdir. Bu konuda tedbir alacak olan, eylem planı yapacak olan, eylem planı uygulamaya geçirecek olan, bunları gözetecek olan, çıktılarını alacak olan yerel yönetimlerdir. Bizim bu sürece dahil edilmemizi istiyoruz. Elbette Türkiye'nin COP31’e ev sahipliği yapması hepimiz açısından övünç verici bir durumdur. Belediyeler Birliği olarak buna katkı yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"BİRLİĞİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Seçer, TBB bünyesinde yaptıkları çalışmalara da değinerek, şöyle konuştu:

"2 yıllık süremizde kurumsallaşmaya önem verdik, encümenimizin çalışma düzenini disiplinize ettik, düzenli olarak belli aralıklarla encümenimizi toplar hale geldik. Şeffaf, hesap verebilir bir yönetim modelini hayata geçirmek için gayret sarf ettik ve bunu da başardık. Birliğimizi günü birlik bir birlik yapısından çıkardık. Planlı, programlı ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya kavuşturduk. Yine araç ve iş makinesi hibeleri ile çöp konteyneri desteklerimizi sürdürürken, finansman sıkıntısı yaşayan belediyelerimizin projelerine nakdi destekler sağlayarak yenilikçi çalışmaları da teşvik ettik.

Eğitimden çalıştaylara, sempozyumlara, teknik toplantılara kadar geniş bir faaliyet alanı oluşturduk. Belediye Akademisi aracılığıyla binlerce belediye personeline ulaştık. Bu son derece önemli. Liyakatli kadrolarla çalışmak belediye başkanlarının işini kolaylaştırır. Bu konunun farkında Türkiye Belediyeler Birliği ve bu konuda da önemli çalışmalar, eğitimler yapıyoruz. Çalışma komisyonlarımızı aktif hale getirdik. Ulusal ve uluslararası ilişkilerimizi güçlendirdik. Belediyelerimizin işbirliği imkânlarını arttırdık. Bu süreçte birliğimize katkı sunan Sayın Ekrem İmamoğlu’na, Sayın Zeydan Karalar’a değerli iki sayın başkanımıza huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Birliğimizi daha ileriye taşıyacağız. Bugün Genel Kurulumuzu yapacağız. Sizlerin değerli destekleriyle seçilen sayın yeni başkanımız ve organlarımız, bu arada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok değerli Fırat Görgel Başkanımıza başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Türkiye hepimizin. Türkiye'nin kurumları bu milletin, Türkiye'nin kaynakları bu milletin. Biz milletin hizmetkarıyız. Kaynaklara halel getirmeden yine milletimizin yararına hizmet olarak dönüştüren birer neferleriz. Hepimizin yolu açık olsun."

Ardından Divan'da konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'masumiyet karinesi'ne dikkat çekerek şunları söyledi:

"2 yıllık bir süre içerisinde herhalde ender görülen, belki de Türkiye tarihinde görülmemiş bir süreci birlikte yaşadık. 2 yıl önce ilk toplantımızı yaptığımızda İstanbul halkının iradesiyle seçilmiş belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak bu salonda bulunan meclis üyelerimizin oylarıyla seçimini tamamladık. Akabinde yine Türkiye tarihinde ender görülen süreçler hep beraber yaşadık. Ve bu süreçlerin sonunda dün de söylediğimiz, bugün de söylemeye devam ettiğimiz, yarın da söyleyeceğimiz gibi hukukun her şeyin üstünde olduğu, herkesin yargılanması, herkesin yargılanması gerektiğinin herkesin yargılanması gerektiğinin ve bu yargılamada herkesin masumiyet karinesinin de bir hukukçu olarak temel ilke olarak alınması gerektiğini de hepimiz farkındayız.

Hemen akabinde hemen akabinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının akabinde Başkan vekili olarak seçilen Sayın Zeydan Karalar'ın da yine aynı şekilde tutuklanmasının akabinde de bugün Başkan vekili olarak Sayın Vahap Seçer'in başkanlığında bugüne geldik. Bu süreçlerin sadece bizim değil, unutmayın ki herkesin ihtiyacı olan şeydir hukuk ve adalet. Adalet, Adalet, adalet, adalet kişilere, adalet kişilere, adalet kurumlara, adalet o gün yargıyı elinde bulunduranların, iktidarı elinde bulunduranların keyfine göre sonuç ifade edecek olursa yarın iktidar değiştiğinde, yeni bir iktidar geldiğinde de o da aynı şekilde kendinden olmayana zulmederse hiçbirimizin sığınacak ne limanı kalır, ne dayanacak bir dayanağı.

Onun için bu terazi hepimizi tartıyor. Bu terazinin adaletine güvenmekten başka çaremizin olmadığını, ama hukukun en temel ilkesi Sayın Başkan, masumiyet karinesinin de herkese uygulanması gerektiğini söylüyoruz. Umarım, umarım bir gün umarım bir gün bugün gösterdiğiniz o sistemlerin, umarım, umarım bir gün, umarım bir gün bugün gösterdiğiniz o sistemlerin ihtiyacını hissettiğinizde, bir gün adalet terazisi sizi yanlış tarttığını düşündüğünüz gün emin olun tüm Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları yanı başınızda olacaktır.

En son seçilmiş, en son genel kurulun oylarıyla seçilmiş ve bugün itibariyle de görevini yeni bir başkana devredecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımızın da, seçilmiş başkanımızın da divana bir mesajı ulaşmış. Bu mesajı da şimdi sizlerle paylaşıyorum. Değerli Belediye Başkanlarımız, Türkiye Birliği, Değerli Emekçileri, kıymetli meclis üyeleri, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

AKP'li Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar

BAZI İSİMLER KÜRSÜYE YÖNELDİ

Çavuşoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istemesi üzerine, salonda tepkiler oluştu. Salonda bulunan AKP'li Başkan Yusuf Alemdar ayağa kalkarak CHP'lilere tepki gösterdi.

AKP'li olduğu öne sürülen bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından Olağan Meclis Toplantısı'na bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği seçimi: İmamoğlu'nun mektubunun okuduğu sırada arbede

Gerginliğin ardından salonda düzen yeniden sağlandı. Daha sonra Vahap Seçer kürsüye çıkarak konuşmaya başladı.

Seçer'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlar:

"Diyor ki belediye başkanlarımız: Biz diğer kurumlardan iktidarın aldığı desteği alamıyoruz. Biz de orada adaletsizlik var diye şikayet ediyoruz. Siz burada adaletsizlik makasını açıyorsunuz. Şu anda Cumhuriyet Halk Partili belediyeler Türkiye nüfusunun yüzde 65'inin yaşadığı şehirleri yönetiyor. Bizden talep, istek sizin hakkınız. Bizim yaptığımız değerlendirmelerde belediyelerin kaynağından kesilen TBB payı da bir nüfus kadar, o belediyenin ekonomik durumu kadar önemli. En büyük desteği bu ülkenin yüzde 65'ini nüfusunu yöneten Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yapıyor. Biz de tabi ki 3 yıllık yönetime talibiz. Yaptıklarımız yeterli değil, daha iyisini yaparız. Çok güzel işler yaptığımızın farkındayız ama daha güzel işler yaparız. Kahramanmaraş büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel'e tekrar başarılar diliyorum."

SEÇER VE GÖRGEL YARIŞTI

Seçer'in konuşmasının ardından seçim başladı. Seçimde CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve AKP'nin adayı ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yarışıyor. Oy verme süreci 30 dakika sürdü. Seçim bir tur ve gizli oylama ile yapıldı. Üyeler 15 sandıkta oy verdi. Seçimin tamamlanmasının ardından oy sayımı başladı. Oy sayımının ardından TBB Başkanlığı görevine 446 oy ile CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi. AKP'nin adayı Görgel ise 311 oy ile seçimi kaybetti.

Diğer kurulların belirlenmesi için oy sayımı tamamlandı. Seçer, daha sonra salona geri döndü. Salona giren Vahap Seçer, 'hak, hukuk, adalet' sloganları ile karşılandı.

Vahap Seçer, 2029'da yapılacak mahalli idareler genel seçimine kadar bu görevi sürdürecek.

DİVAN VE ENCÜMEN SEÇİMİ YAPILDI

Toplantıda, Meclis Başkanlık Divanı seçimine geçildi. Buna göre, Meclis Birinci Başkanvekili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Meclis İkinci Başkanvekili Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal oldu. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran da Katip üye olarak seçildi.

Meclis Başkanlık Divan seçiminin ardından encümen üyeleri seçimi yapıldı. TBB encümeninde şu isimler yer aldı:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ağrı Belediye Başkanı Hazal Aras, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik."

Fotoğraf: Fırat Görgel