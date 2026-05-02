Türkiye Belediyeler Birliği seçimi: İmamoğlu'nun mektubunun okuduğu sırada arbede

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmasına tepki gösterenlerin kürsüye yönelmesi üzerine yaşanan arbede sonrası salon boşaltıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı bugün düzenleniyor. Toplantıda Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapılması amacıyla Ankara'da bir otelde toplandı.

Toplantıya Ekrem İmamoğlu yerine TBB Başkanlığı'na vekâlet eden Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Açılış konuşmasını TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptı.

Seçer'in konuşmasında öne çıkanlar şunlar:

"Birliğimizin yönetim organlarını, ihtisas organlarını belirleyeceğiz. Bununla birlikte 2025 yılı faaliyet raporunu ve kesin hesabını görüşeceğiz. 2026 yılına ilişkin de ek ödenek talebini değerlendirecek, norm kadroya teşkilat yapımıza ilişkin düzenlemeleri karara bağlayacağız.

"ADİL MAHKEMELER İSTİYORUZ"

31 Mart 2024 seçimlerinden sonra yapılan TBB seçiminde Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Birlik Başkanı seçildi. Daha sonra 2025 yılı Mart ayındaki gelişmelerden sonra Sayın İmamoğlu tutuklandıktan sonra Sayın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Zeydan Karalar Meclis Başkanvekilliği görevini sürdürmek üzere burada Genel Kurul'da seçildi. Temmuz ayında ise bu sürecin 3. dönemini sürdürecek Sayın Karalar'ın tutuklanmasının ardından yapılan Genel Kurul'da şahsım bu görecve seçildim. Bugün de 3 yıllık Birliğimizin Başkanını seçeceğiz. Organlarını, komisyonlarını belirleyeceğiz. Bugün gündeme alınması gereken konularını görüşeceği ve oylarınıza sunacağız.

Belediye bürokratları elbet yargılansınlar. Hukukta bu esastır: tutuksuz yargılansınlar. Adil mahkemeler istiyoruz. Toplum için. Geciken adalet adalet değildir. Bir an önce mahkeme kararını versin. Aylarca, yılları bulan yargılama süreçleri var. İnsanların en kutsal hakkını, özgürlük hakkını, özgürlüğünü ellerinden alıyorsunuz. Hürriyet hakkınız elinizden alınıyor."

Ardından Divan'da konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'masumiyet karinesi'ne dikkat çekerek şunları söyledi:

"2 yıllık bir süre içerisinde herhalde ender görülen, belki de Türkiye tarihinde görülmemiş bir süreci birlikte yaşadık. 2 yıl önce ilk toplantımızı yaptığımızda İstanbul halkının iradesiyle seçilmiş belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak bu salonda bulunan meclis üyelerimizin oylarıyla seçimini tamamladık. Akabinde yine Türkiye tarihinde ender görülen süreçler hep beraber yaşadık. Ve bu süreçlerin sonunda dün de söylediğimiz, bugün de söylemeye devam ettiğimiz, yarın da söyleyeceğimiz gibi hukukun her şeyin üstünde olduğu, herkesin yargılanması, herkesin yargılanması gerektiğinin herkesin yargılanması gerektiğinin ve bu yargılamada herkesin masumiyet karinesinin de bir hukukçu olarak temel ilke olarak alınması gerektiğini de hepimiz farkındayız.

Hemen akabinde hemen akabinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının akabinde Başkan vekili olarak seçilen Sayın Zeydan Karalar'ın da yine aynı şekilde tutuklanmasının akabinde de bugün Başkan vekili olarak Sayın Vahap Seçer'in başkanlığında bugüne geldik. Bu süreçlerin sadece bizim değil, unutmayın ki herkesin ihtiyacı olan şeydir hukuk ve adalet. Adalet, Adalet, adalet, adalet kişilere, adalet kişilere, adalet kurumlara, adalet o gün yargıyı elinde bulunduranların, iktidarı elinde bulunduranların keyfine göre sonuç ifade edecek olursa yarın iktidar değiştiğinde, yeni bir iktidar geldiğinde de o da aynı şekilde kendinden olmayana zulmederse hiçbirimizin sığınacak ne limanı kalır, ne dayanacak bir dayanağı.

Onun için bu terazi hepimizi tartıyor. Bu terazinin adaletine güvenmekten başka çaremizin olmadığını, ama hukukun en temel ilkesi Sayın Başkan, masumiyet karinesinin de herkese uygulanması gerektiğini söylüyoruz. Umarım, umarım bir gün umarım bir gün bugün gösterdiğiniz o sistemlerin, umarım, umarım bir gün, umarım bir gün bugün gösterdiğiniz o sistemlerin ihtiyacını hissettiğinizde, bir gün adalet terazisi sizi yanlış tarttığını düşündüğünüz gün emin olun tüm Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları yanı başınızda olacaktır.

En son seçilmiş, en son genel kurulun oylarıyla seçilmiş ve bugün itibariyle de görevini yeni bir başkana devredecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımızın da, seçilmiş başkanımızın da divana bir mesajı ulaşmış. Bu mesajı da şimdi sizlerle paylaşıyorum. Değerli Belediye Başkanlarımız, Türkiye Birliği, Değerli Emekçileri, kıymetli meclis üyeleri, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

BAZI İSİMLER KÜRSÜYE YÖNELDİ

Çavuşoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istemesi üzerine, salonda tepkiler oluştu.

Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından Olağan Meclis Toplantısı'na bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantının devam edeceği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...