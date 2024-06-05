Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde kayyum gerginliği

TBB yönetimini belirlemek üzere toplanan TBB Meclisi'nde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün kayyum atamalarını eleştirdiği konuşmasına laf atılması üzerine gerginlik yaşandı. Bazı belediye başkanları bir süre bağırarak Türk'e ve kendilerini engellemek isteyen başkanlara tepki gösterdi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi, birliğin yeni yönetimini belirlemek üzere Ankara'da topandı. Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanlarının katıldığı seçimler öncesinde divan başkanlığını en yaşlı üye Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yaptı.

Ahmet Türk, açılış konuşmasında demokratik seçimlerle göreve getirilen belediye başkanlarının atama yoluyla görevden alınmasını eleştirdi, Hakkari Belediye başkanlığına kayyum atanmasını kınadıklarını söyledi.

AKP'Lİ AŞKIN: BİZ KINAMIYORUZ

Bunun üzerine salonda bulunan bazı belediye başkanları tepki göstermeye başladı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın ayağa kalkarak "Biz kınamıyoruz" diye bağırdı. Karşılıklı laf atmaların başlaması üzerine Ahmet Türk bir süre konuşmasına ara verdi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KABULLENMEMEK"

Yaklaşık beş dakika süren gerginlik sırasında Ahmet Türk kürsüden salondaki başkanların yerlerine oturmasını istedi, tavırlarının demokrasiyi ifade özgürlüğünü kabullenmemek olduğunu söyledi.

Bazı belediye başkanları da "o konu buranın konusu değil, demokrasiyi kabullenmemek söz konusu değil" diye karşılık verdi. Daha sonra sükunet sağlandı ve Ahmet Türk toplantının diğer gündem başlıklarına geçti.