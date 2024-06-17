Türkiye bildiriyi destekledi, Rusya'dan açıklama geldi: İkili ilişkiler etkilenecek mi?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macaristan, Sırbistan ve Türkiye’nin Ukrayna Barış Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiriyi desteklediğini belirterek, "Bu, ikili ilişkileri bozmayacak. Elbette, bu ülkelerin yaklaşımlarını dikkate alacağız" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin konularla ilgili sorularını yanıtladı.

İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ni değerlendiren Peskov, bu zirvenin Ukrayna krizine çözüm üretemediğini belirtti.

Macaristan, Sırbistan ve Türkiye’nin zirvede kabul edilen ortak bildiriyi desteklediğine dikkati çeken Peskov, "Bu, ikili ilişkileri bozmayacak. Elbette, bu ülkelerin yaklaşımlarını dikkate alacağız. Bu bizim için önemli. Argümanlarımızı açıklamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

NATO'YA TEPKİ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "NATO'da nükleer silah başlığının kullanıma hazırlığı ile ilgili istişarelerin yapıldığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bu açıklamanın İsviçre'deki zirvede kabul edilen ortak bildiriye aykırı olduğunu kaydetti.

Peskov, "Bu bildiride, bu tür söylemlerin kabul edilemez olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla bu (Stoltenberg'ın açıklaması), durumu gerginleştiren unsurdan başka bir şey değil" değerlendirmesini yaptı.

Sözcü Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın, "bir sonraki Ukrayna ile ilgili barış zirvesinin çatışmaları sonlandırması gerektiği" yönündeki açıklamasına ilişkin, "Rus tarafının bu konudaki yaklaşımı şeffaf ve tutarlı. Bu yaklaşımı Kuleba da iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA BARIŞ ZİRVESİ HAKKINDA

İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi, Bürgenstock Bildirisi ile son bulmuştu.

Zirve, 90'dan fazla ülke ve kuruluşun katılımıyla gerçekleşirken, ortak bildiri 80 ülke ve 4 kuruluş tarafından onaylanmıştı.

Endonezya, Libya, Suudi Arabistan, Tayland, Hindistan, Meksika, Güney Afrika, Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 16 ülke ve kuruluş çekimser kalmıştı.