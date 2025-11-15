Türkiye, Billie Jean King Kupası’nda Almanya’yı devirdi

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Dünya Grubu play-off’larında tarih yazdı. Turnuvada ilk kez yer alan ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi Almanya’yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek unutulmayacak bir zafere imza attı.

Türkiye Tenis Federasyonu’nun aktardığı bilgiye göre milliler, F Grubu’ndaki ilk sınavını Münih’teki Ismaning Tenis Kulübü’nde ev sahibi Almanya’ya karşı verdi. Serinin açılışında korta çıkan Berfu Cengiz, genç raket Ella Seidel’e 6-1’lik iki setle mağlup oldu ve Türkiye mücadeleye 1-0 geride başladı.

Ancak sahneye çıkan Zeynep Sönmez, dünya 40 numarası Eva Lys’e karşı adeta karakter koydu. 6-2, 4-6, 6-0’lık setlerle rakibini deviren Zeynep, seriyi 1-1’e taşıyarak millileri yeniden umutlandırdı.

Kararı belirleyen ise çiftler oldu. Zeynep Sönmez ve Ayla Aksu ikilisi, Anna Lena Friedsam – Jule Niemeier ikilisine karşı kötü başladıkları maçı müthiş bir geri dönüşle 2-6, 6-2, 6-4 kazandı. Böylece Türkiye seriden 2-1 galip ayrıldı ve tarihi bir sonuç elde etti.

Ay-yıldızlılar, Billie Jean King Kupası’ndaki yoluna yarın oynanacak Belçika maçıyla devam edecek. Play-off etabında 3’erli 7 grupta mücadele eden takımlar arasında lider çıkan ekipler, 2026 Billie Jean King Kupası Elemeleri’ne yükselecek. Grup birincileri dışındaki 14 takım ise 2026 yılında bölgesel Grup 1 seviyesinde yollarına devam edecek.