Türkiye bir sivil darbe sürecinde

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’nda kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına yönelik soruşturmaya ilişkin konuşan Özel, "Bugün İstanbul iradesi gasp edilmiş bir şehir durumdadır. Bundan 1 yıl önce 16 milyon İstanbullu, şehri kim yönetsin diye düşündü, taşındı, son 5 senede yapılan hizmetlere baktı. Sandık başına gittiler ve her seferinde daha fazla oy verdikleri Ekrem İmamoğlu’nu, her iki kişiden birinden fazlasının oyuyla İstanbul’u 5 yıl daha yönetmeye görevlendirdiler" dedi.

"Maalesef biz 1977 yılından beri hiç birinci parti olamamıştık" diyen Özel, şunları söyledi: "İkinciliği, üçüncülüğü, zaman zaman baraj altında kalmayı içimize sindiremesek de kusuru hep kendimizde bulduk. Daha çok çalışmalıyız dedik, özeleştiri yapmalıyız dedik. Gençleşmeliyiz dedik, kadınlara daha çok fırsat vermeliyiz dedik. Dünyada esen rüzgarları doğru analiz etmeliyiz, Türkiye’ye doğru uyarlamalıyız, doğru bir dil kurmalıyız dedik."

HEPİMİZ ONLARA SONUNA DEK KEFİLİZ

"47 yıl boyunca bizim gösterdiğimiz sabrı, seçimden sonra 47 ay göstermeleri gerekiyordu" vurgusunu yapan Özel, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı seçim takviminin başlamasına 47 ay vardı, 47 gün bile gösteremediler. İlk kaybettikleri seçimde, ilk ikinci duruma düştükleri seçimde darbeye giriştiler ve öyle bir darbe tasarladılar ki, darbeler hep mevcut iktidara yapılır, mevcut iktidar geleceğe darbe yapmaya kalktı. İktidara gelecek olana darbe yapmaya, Türkiye’yi gelecekte yönetecek hükümete, cumhurbaşkanına darbe yapmaya kalktı."

"Buradan Avrupa’daki bütün yoldaşlarımın gözünün içine baka baka söylüyorum" diyen Özel, "Türkiye bir sivil darbe sürecindedir. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları, siyaseten tutukludur. Hepimiz onlara kefiliz ve sonuna kadar arkalarındayız" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ DAYANIŞMADIR

‘Ortak mücadele ve dayanışma’ vurgusu yapan Özel, "Dünyanın başındaki en büyük tehdit; birbiriyle konuşan, birbiriyle dayanışan, birbirinden öğrenen otokratlarla, diktatörlerle muhatabız. Ve onları yenecek olan güç, sadece ve sadece bu salonun üreteceği dayanışmadır" diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti: "Toplumların sorunlarının küresel etkileri oluyorsa çözümleri de küresel çağda olması gerekir.

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ONBİNLER BURSA’DA: ADALET KAZANACAK

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiye’nin başka bir ilinde düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi Bursa oldu. CHP lideri Özgür Özel ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının olduğu, "Millet iradesine sahip çıkıyor" yazılı pankart da meydanda bulunan bir binaya asıldı. Bursa’daki buluşmada konuşan CHP Lideri Özgür Özel, iktidarın hukuksuzluklarından bahsederek Türkiye’de bir sivil darbe olduğunu vurguladı.

Silivri’deki hücresinden mesaj yollayan Ekrem İmamoğlu ise, “Size, Marmara’nın öteki kıyısından, haksızlıklar zindanının soğuk parmaklıkları ardından sesleniyorum” dedi. İmamoğlu, özetle şunları söyledi: “Evet, zorluklar var. Ama tarih boyunca bu millet, nice zorlukları omuz omuza aştı. Çanakkale’nin isyankar ve korkusuz ruhu, Bursa’nın hemen yanı başında duruyor. Milli Mücadele’nin şahlanıp ayaklanan yüreği, milletimizin maneviyatına çok yakışıyor. Halkın iradesine pusu kurulmaz. Ve biz inanıyoruz: Türkiye, yeniden adaletiyle yükselecek. Bu topraklar, yeniden liyakatle ve merhametle yönetilecek. Bursa kazanacak. Türkiye kazanacak. Adalet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

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KÖPRÜYE ‘FREE İMAMOĞLU’ PANKARTI

CHP Milletvekilleri önceki gün akşam saatlerinde, üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun silüeti bulunan "Free İmamoğlu" yazılı pankartı köprüye astı.

Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri, müdahalede bulunarak, söz konusu pankartı indirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Free İmamoğlu" pankartına açılan soruşturmaya ilişkin İngilizce paylaşım yaparak, "Anlamadıkları şey, bu mücadelenin benimle ilgili olmadığı... Ben sadece bu haklı davanın sembolüyüm" dedi.