Türkiye boksta zirveye çıktı

23 yaş altı kadın ve erkek milli boksörler, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye, turnuvayı 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayarak takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Organizasyonun son gününde ringe çıkan milli sporcular, üç ayrı sıklette altın madalya kazanarak Türkiye’nin genel sıralamadaki üstünlüğünü pekiştirdi. Kadınlarda Nurselen Yalgettekin (48 kilo) ile Nilay Yaren Çam (54 kilo), erkeklerde ise Emrah Yaşar (90 kilo) şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Turnuvada kadınlarda Hikmetgül Türkmen (+80 kilo), erkeklerde Mehmethan Çınar (60 kilo) gümüş madalya elde etti. Ayrıca kadınlarda Dilara Sak (70 kilo), Gamze Soğuksu (51 kilo) ve Berfin Polat (60 kilo), erkeklerde ise Bedirhan Kalkan (85 kilo) bronz madalya kazanarak Türkiye’nin toplam madalya sayısını dokuza çıkardı.

ALTYAPI YATIRIMI VURGUSU

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, elde edilen başarıyı “uzun vadeli planlamanın doğal sonucu” olarak nitelendirdi. Milli takımın performansıyla gurur duyduğunu belirten Hekimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Milli takımımızın Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası’nda takım halinde birinci olması, yalnızca bir madalya başarısı değil; altyapıya yapılan yatırımların, sistemli çalışmanın ve kararlılığın karşılığıdır. Sporcularımız sadece rakipleriyle değil, kendi sınırlarıyla da mücadele ederek göğsümüzü kabartan bir performans ortaya koydu.”

Hekimoğlu, Türkiye’nin boks alanındaki ivmesini sürdürmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, “Bu genç sporcularımız Türk boksunun geleceğinin ne kadar parlak olduğunu gösterdi. Dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda daha büyük hedeflere ulaşmak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.