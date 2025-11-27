Türkiye - Bosna Basketbol Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? FIBA Dünya Kupası Yayın Bilgisi

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Türkiye ile Bosna Hersek arasında oynanacak kritik karşılaşma basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Milli takımın yer aldığı C Grubu oldukça zorlu ekiplerden oluşurken, bugün sahne alacak Türkiye - Bosna Hersek basketbol maçı büyük merak uyandırıyor. Peki maç saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar...

TÜRKİYE - BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Bosna Hersek Basketbol maçı, 27 Kasım 2025 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde saat 21.00’de başlayacak.

TÜRKİYE - BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

FIBA 2027 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ HAKKINDA

FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme Turu’nun kura çekimi Katar’ın başkenti Doha’da yapıldı. Türkiye kura çekimine 4. torbadan katıldı ve güçlü ekiplerin yer aldığı C Grubu’na dahil oldu.

C Grubu Takımları

Türkiye

Sırbistan

Bosna Hersek

A Ön Eleme Grubu İkincisi (Slovakya, İsviçre veya Ukrayna)

FIBA 2027 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme Turu, 27 Ağustos – 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

GRUPLARIN SON DURUMU

Grup Takımlar A Grubu D Ön Eleme Grubu İkincisi, Gürcistan, A Ön Eleme Grubu Birincisi, İspanya B Grubu Yunanistan, Karadağ, Portekiz, B Ön Eleme Grubu Birincisi C Grubu Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek, A Ön Eleme Grubu İkincisi D Grubu Büyük Britanya, İtalya, İzlanda, Litvanya E Grubu D Ön Eleme Grubu Birincisi, Almanya, İsrail, GKRY F Grubu Letonya, Polonya, C Ön Eleme Grubu İkincisi, C Ön Eleme Grubu Birincisi G Grubu B Ön Eleme Grubu İkincisi, Fransa, Belçika, Finlandiya H Grubu Slovenya, Çekya, İsveç, Estonya

TÜRKİYE’NİN ELEME MAÇ PROGRAMI

27 Kasım 2025 Perşembe: Türkiye - Bosna Hersek

Türkiye - Bosna Hersek 30 Kasım 2025 Pazar: A Ön Eleme Grubu İkincisi - Türkiye

A Ön Eleme Grubu İkincisi - Türkiye 27 Şubat 2026 Cuma: Sırbistan - Türkiye

Sırbistan - Türkiye 2 Mart 2026 Pazartesi: Türkiye - Sırbistan

Türkiye - Sırbistan 2 Temmuz 2026 Pazar: Bosna Hersek - Türkiye

Bosna Hersek - Türkiye 5 Temmuz 2026 Çarşamba: Türkiye - A Ön Eleme Grubu İkincisi

Türkiye - Bosna Hersek basketbol maçı saat kaçta?

Maç 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak.

Türkiye - Bosna maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye - Bosna maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.

Türkiye hangi grupta yer alıyor?

Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek ve A Ön Eleme Grubu İkincisi’nin bulunduğu C Grubu’nda yer alıyor.

FIBA 2027 Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

27 Ağustos – 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar’da düzenlenecek.