Türkiye, Bulgaristan deplasmanında: Hedef galibiyet

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takımı, bugün TSİ 21.45'te başkent Sofya'da bulunan Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda Bulgaristan ile mücadele edecek.

Milliler, grupta geride kalan 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Bulgaristan ise oynadığı 2 müsabakayı da kaybetti ve son sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında bugün aynı saatte İspanya, Gürcistan'ı konuk edecek.

Milli takım, bu müsabakanın ardından 14 Ekim Salı günü Kocaeli'nde Gürcistan ile karşılaşacak.

BULGARİSTAN İLE 24. RANDEVU

Türkiye ile Bulgaristan bugüne kadar 18'i özel, 5'i Balkan Kupası olmak üzere toplam 23 kez rakip oldu.

Söz konusu müsabakalarda milliler 7 kez sahadan galip ayrılırken, 10 defa da mağlup oldu. 6 maç da berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Milli Takım fileleri 36 kez havalandırırken, kalesinde ise 43 gol gördü.

İki ülke son olarak 8 Haziran 2015 tarihinde özel maçta İstanbul'da oynadı ve A Milliler, rakibini 4-0'lık skorla yendi.

BARIŞ ALPER CEZALI

A Milli Futbol Takımı'nda, Bulgaristan müsabakası öncesinde tek eksik bulunuyor. İspanya karşılaşmasında da kırmızı kart cezasından dolayı oynamayan Barış Alper Yılmaz, Bulgaristan maçıyla cezasını tamamlayacak.

BULGARİSTAN YENİ HOCASIYLA SAHADA

Bulgaristan, Türkiye maçına yeni teknik direktörü Alexander Dimitrov yönetiminde çıkacak. Gruptaki ikinci maçını kaybeden Bulgaristan'da Ilian Iliev'in yerine teknik direktörlük görevine son 7 yılda Bulgaristan Ümit Milli Takımı'nı çalıştıran Dimitrov getirildi.

GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI’NA GİDECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

LUIS GODINHO DÜDÜK ÇALACAK

Bulgaristan ile Türkiye arasında oynanacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi de Miguel Nogueira olacak. Maçta VAR'da Andre Narciso, AVAR'da da Helder Malheiro görev alacak.

MİLLİLER'İN ADAY KADROSU

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın aday kadroya davet ettiği futbolcular şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)

BULGARİSTAN’IN ADAY KADROSU

Teknik direktör Alexander Dimitrov tarafından belirlenen Bulgaristan'ın 24 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen), Svetoslav Vutsov (Levski Sofya), Dimitar Sheytanov (CSKA)

Defans: Petko Hristov (Spezia), Atanas Chernev (Estrela da Amadora), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp), Emil Tsenov (Orenburg), Christian Petrov (Heerenveen), Viktor Popov (Korona Kielce), Dimitar Velkovski (Arda Kardzhali), Ivan Turitsov (CSKA Sofya)

Orta Saha: Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv), Ilia Gruev (Leeds United), Stanislav Shopov (Osijek), Filip Krastev (Oxford United), Marin Petkov (Levski Sofya), Ivaylo Chochev (Ludogorets), Kristian Stoyanov (Slavia Sofya)

Forvet: Kiril Despodov (PAOK), Zdravko Dimitrov (Sipay Bodrum FK), Lukas Petkov (Elversberg), Vladimir Nikolov (Korona Kielce), Martin Minchev (Cracovia), Radoslav Kirilov (Levski Sofya)