Türkiye - Bulgaristan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? İşte Güncel Aday Kadro
Türkiye, Bulgaristan karşısında kritik bir maça çıkıyor. Peki maç hangi gün, saat kaçta ve nerede oynanacak? Tüm detaylar haberimizde.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, grupta şu ana kadar aldığı sonuçlarla ikinci sırada yer alıyor ve hedefi Dünya Kupası bileti almak. Taraftarlar ise “Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtını merak ediyor.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Bulgaristan mücadelesi, 15 Kasım Cumartesi günü oynanacak ve karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.
Maç: Türkiye vs Bulgaristan
Tarih: 15 Kasım Cumartesi
Saat: 20:00
Turnuva: 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu
E GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|P
|İspanya
|4
|4
|0
|0
|15
|0
|12
|Türkiye
|4
|3
|0
|1
|13
|10
|9
|Gürcistan
|4
|1
|0
|3
|9
|3
|3
|Bulgaristan
|4
|0
|0
|4
|1
|16
|0
TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇINA DOĞRU: ADAY KADRO GÜNCELLENDİ
A Milli Takım’ın açıklanan aday kadrosunda Eren Elmalı bulunuyordu fakat listeden çıkarıldı. Yerine Mustafa Eskihellaç milli takım kampına dahil edildi.
Güncel Aday Kadro
Kaleciler
- Altay Bayındır (Manchester United)
- Mert Günok (Beşiktaş A.Ş.)
- Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir FK)
- Uğurcan Çakır (Galatasaray A.Ş.)
Defans
- Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray A.Ş.)
- Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe A.Ş.)
- Emirhan Topçu (Beşiktaş A.Ş.)
- Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion FC)
- Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC)
- Mert Müldür (Fenerbahçe A.Ş.)
- Mustafa Eskihellaç (Aday kadroya sonradan dahil edildi)
- Samet Akaydin (Çaykur Rizespor A.Ş.)
- Zeki Çelik (AS Roma)
Orta Saha
- Atakan Karazor (VfB Stuttgart)
- Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano)
- İsmail Yüksek (Fenerbahçe A.Ş.)
- Kaan Ayhan (Galatasaray A.Ş.)
- Orkun Kökçü (Beşiktaş A.Ş.)
- Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet / Kanatlar
- Aral Şimşir (FC Midtjylland)
- Arda Güler (Real Madrid CF)
- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray A.Ş.)
- Deniz Gül (FC Porto)
- İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe A.Ş.)
- Kenan Yıldız (Juventus)
- Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe A.Ş.)
- Oğuz Aydın (Fenerbahçe A.Ş.)
- Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir FK)
MUHTEMEL İLK 11
- Kaleci: Uğurcan Çakır
- Defans: Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu
- Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü
- Hücum: Arda Güler — Kenan Yıldız — Barış Alper Yılmaz
Türkiye - Bulgaristan maçı hangi kanalda?
Türkiye - Bulgaristan maçı TRT 1 kanalında yayınlanacak.
Maç nerede oynanacak?
Türkiye - Bulgaristan maçı Bursa'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye grupta kaçıncı sırada?
Türkiye, E Grubu’nda 9 puan ile 2. sırada yer alıyor.
Türkiye - Bulgaristan maçı, gruptaki puan mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Ay-Yıldızlılar sahadan galibiyetle ayrılması halinde Dünya Kupası hedefine bir adım daha yaklaşacak. Taraftarlar ise 15 Kasım'da oynanacak bu kritik karşılaşmayı heyecanla bekliyor.