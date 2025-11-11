Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Türkiye - Bulgaristan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? İşte Güncel Aday Kadro

Türkiye, Bulgaristan karşısında kritik bir maça çıkıyor. Peki maç hangi gün, saat kaçta ve nerede oynanacak? Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 11.11.2025 17:28
  • Giriş: 11.11.2025 17:28
  • Güncelleme: 11.11.2025 17:28
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye - Bulgaristan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? İşte Güncel Aday Kadro
Foto: Depophotos

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, grupta şu ana kadar aldığı sonuçlarla ikinci sırada yer alıyor ve hedefi Dünya Kupası bileti almak. Taraftarlar ise “Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtını merak ediyor.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Bulgaristan mücadelesi, 15 Kasım Cumartesi günü oynanacak ve karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.

Maç: Türkiye vs Bulgaristan
Tarih: 15 Kasım Cumartesi
Saat: 20:00
Turnuva: 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu

E GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU

TakımOGBMAGYGP
İspanya440015012
Türkiye430113109
Gürcistan4103933
Bulgaristan40041160

TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇINA DOĞRU: ADAY KADRO GÜNCELLENDİ

A Milli Takım’ın açıklanan aday kadrosunda Eren Elmalı bulunuyordu fakat listeden çıkarıldı. Yerine Mustafa Eskihellaç milli takım kampına dahil edildi.

Güncel Aday Kadro

Kaleciler

  • Altay Bayındır (Manchester United)
  • Mert Günok (Beşiktaş A.Ş.)
  • Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir FK)
  • Uğurcan Çakır (Galatasaray A.Ş.)

Defans

  • Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray A.Ş.)
  • Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe A.Ş.)
  • Emirhan Topçu (Beşiktaş A.Ş.)
  • Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion FC)
  • Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC)
  • Mert Müldür (Fenerbahçe A.Ş.)
  • Mustafa Eskihellaç (Aday kadroya sonradan dahil edildi)
  • Samet Akaydin (Çaykur Rizespor A.Ş.)
  • Zeki Çelik (AS Roma)

Orta Saha

  • Atakan Karazor (VfB Stuttgart)
  • Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano)
  • İsmail Yüksek (Fenerbahçe A.Ş.)
  • Kaan Ayhan (Galatasaray A.Ş.)
  • Orkun Kökçü (Beşiktaş A.Ş.)
  • Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet / Kanatlar

  • Aral Şimşir (FC Midtjylland)
  • Arda Güler (Real Madrid CF)
  • Barış Alper Yılmaz (Galatasaray A.Ş.)
  • Deniz Gül (FC Porto)
  • İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe A.Ş.)
  • Kenan Yıldız (Juventus)
  • Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe A.Ş.)
  • Oğuz Aydın (Fenerbahçe A.Ş.)
  • Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir FK)

MUHTEMEL İLK 11

  • Kaleci: Uğurcan Çakır
  • Defans: Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu
  • Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü
  • Hücum: Arda Güler — Kenan Yıldız — Barış Alper Yılmaz

Türkiye - Bulgaristan maçı hangi kanalda?

Türkiye - Bulgaristan maçı TRT 1 kanalında yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Türkiye - Bulgaristan maçı Bursa'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye grupta kaçıncı sırada?

Türkiye, E Grubu’nda 9 puan ile 2. sırada yer alıyor.

Türkiye - Bulgaristan maçı, gruptaki puan mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Ay-Yıldızlılar sahadan galibiyetle ayrılması halinde Dünya Kupası hedefine bir adım daha yaklaşacak. Taraftarlar ise 15 Kasım'da oynanacak bu kritik karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

BirGün'e Abone Ol