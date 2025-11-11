Türkiye - Bulgaristan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? İşte Güncel Aday Kadro

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, grupta şu ana kadar aldığı sonuçlarla ikinci sırada yer alıyor ve hedefi Dünya Kupası bileti almak. Taraftarlar ise “Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtını merak ediyor.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Bulgaristan mücadelesi, 15 Kasım Cumartesi günü oynanacak ve karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.

Maç: Türkiye vs Bulgaristan

Tarih: 15 Kasım Cumartesi

Saat: 20:00

Turnuva: 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu

E GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU

Takım O G B M AG YG P İspanya 4 4 0 0 15 0 12 Türkiye 4 3 0 1 13 10 9 Gürcistan 4 1 0 3 9 3 3 Bulgaristan 4 0 0 4 1 16 0

TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇINA DOĞRU: ADAY KADRO GÜNCELLENDİ

A Milli Takım’ın açıklanan aday kadrosunda Eren Elmalı bulunuyordu fakat listeden çıkarıldı. Yerine Mustafa Eskihellaç milli takım kampına dahil edildi.

Güncel Aday Kadro

Kaleciler

Altay Bayındır (Manchester United)

(Manchester United) Mert Günok (Beşiktaş A.Ş.)

(Beşiktaş A.Ş.) Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir FK)

(RAMS Başakşehir FK) Uğurcan Çakır (Galatasaray A.Ş.)

Defans

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray A.Ş.)

(Galatasaray A.Ş.) Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe A.Ş.)

(Fenerbahçe A.Ş.) Emirhan Topçu (Beşiktaş A.Ş.)

(Beşiktaş A.Ş.) Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion FC)

(Brighton & Hove Albion FC) Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC)

(Al-Ahli Saudi FC) Mert Müldür (Fenerbahçe A.Ş.)

(Fenerbahçe A.Ş.) Mustafa Eskihellaç (Aday kadroya sonradan dahil edildi)

(Aday kadroya sonradan dahil edildi) Samet Akaydin (Çaykur Rizespor A.Ş.)

(Çaykur Rizespor A.Ş.) Zeki Çelik (AS Roma)

Orta Saha

Atakan Karazor (VfB Stuttgart)

(VfB Stuttgart) Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano)

(FC Internazionale Milano) İsmail Yüksek (Fenerbahçe A.Ş.)

(Fenerbahçe A.Ş.) Kaan Ayhan (Galatasaray A.Ş.)

(Galatasaray A.Ş.) Orkun Kökçü (Beşiktaş A.Ş.)

(Beşiktaş A.Ş.) Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet / Kanatlar

Aral Şimşir (FC Midtjylland)

(FC Midtjylland) Arda Güler (Real Madrid CF)

(Real Madrid CF) Barış Alper Yılmaz (Galatasaray A.Ş.)

(Galatasaray A.Ş.) Deniz Gül (FC Porto)

(FC Porto) İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe A.Ş.)

(Fenerbahçe A.Ş.) Kenan Yıldız (Juventus)

(Juventus) Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe A.Ş.)

(Fenerbahçe A.Ş.) Oğuz Aydın (Fenerbahçe A.Ş.)

(Fenerbahçe A.Ş.) Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir FK)

MUHTEMEL İLK 11

Kaleci: Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır Defans: Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu

Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü

Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü Hücum: Arda Güler — Kenan Yıldız — Barış Alper Yılmaz

Türkiye - Bulgaristan maçı hangi kanalda?

Türkiye - Bulgaristan maçı TRT 1 kanalında yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Türkiye - Bulgaristan maçı Bursa'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye grupta kaçıncı sırada?

Türkiye, E Grubu’nda 9 puan ile 2. sırada yer alıyor.

Türkiye - Bulgaristan maçı, gruptaki puan mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Ay-Yıldızlılar sahadan galibiyetle ayrılması halinde Dünya Kupası hedefine bir adım daha yaklaşacak. Taraftarlar ise 15 Kasım'da oynanacak bu kritik karşılaşmayı heyecanla bekliyor.