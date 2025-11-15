Türkiye - Bulgaristan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Muhtemel 11'ler

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, grupta şu ana kadar aldığı sonuçlarla ikinci sırada yer alıyor ve hedefi Dünya Kupası bileti almak. Taraftarlar ise “Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtını merak ediyor.

PUAN ALINIRSA PLAY-OFF BİLETİ CEBE GİRECEK

E Grubu’nda beşinci maçlar öncesinde Türkiye 9 puanla ikinci sırada, Gürcistan ise 3 puanla üçüncü basamakta yer alıyor. Millilerimizin bu karşılaşmadan çıkaracağı her puan, grupta ilk iki içinde yer almayı ve böylece play-off hakkını garantilemeyi sağlayacak.

Grupta oynadığı dört maçın tamamını kazanan İspanya 12 puanla zirvede bulunurken, henüz puanla tanışamayan Bulgaristan son sırada yer alıyor. Milli takımımızın Sofya’da 6-1’lik skorla kazandığı mücadele de bu grubun en dikkat çekici sonuçlarından biri olmuştu. Aynı saatte oynanacak diğer karşılaşmada ise Gürcistan sahasında lider İspanya’yı ağırlayacak.

GRUBU LİDER BİTİRENLER DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın katılacağı 2026 Dünya Kupası’nda Avrupa kıtasından toplam 16 ülke mücadele edecek.

Kasım ayında tamamlanacak Avrupa elemelerinde, gruplarını lider olarak bitiren 12 takım direkt olarak Dünya Kupası’nda yer alacak.

Kalan 4 Dünya Kupası bileti için ise daha zorlu bir süreç var: 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 ekip, toplam 16 takım halinde play-off etabında mücadele edecek. Bu kritik play-off karşılaşmaları 2026 yılının mart ayında oynanacak.

E GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU

Takım O G B M AG YG P İspanya 4 4 0 0 15 0 12 Türkiye 4 3 0 1 13 10 9 Gürcistan 4 1 0 3 9 3 3 Bulgaristan 4 0 0 4 1 16 0

MUHTEMEL İLK 11

Kaleci: Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır Defans: Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu

Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü

Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü Hücum: Arda Güler — Kenan Yıldız — Barış Alper Yılmaz

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Bulgaristan mücadelesi, 15 Kasım Cumartesi günü oynanacak ve karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.

Maç: Türkiye vs Bulgaristan

Türkiye vs Bulgaristan Tarih: 15 Kasım Cumartesi

15 Kasım Cumartesi Saat: 20:00

20:00 Turnuva: 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu

Türkiye - Bulgaristan maçı hangi kanalda?

Türkiye - Bulgaristan maçı TV8 kanalında yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Türkiye - Bulgaristan maçı Bursa'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye grupta kaçıncı sırada?

Türkiye, E Grubu’nda 9 puan ile 2. sırada yer alıyor.

Türkiye - Bulgaristan maçı, gruptaki puan mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Ay-Yıldızlılar sahadan galibiyetle ayrılması halinde Dünya Kupası hedefine bir adım daha yaklaşacak. Taraftarlar ise 15 Kasım'da oynanacak bu kritik karşılaşmayı heyecanla bekliyor.