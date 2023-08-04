Türkiye-Bulgaristan sınırında orman yangını

Edirne'de, Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edirne'de Merkeze bağlı Suakacağı köyü yakınlarında Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 1 helikopter havadan, itfaiye ekipleri de karadan müdahale etti.

Bulgaristan tarafından ise henüz müdahale yapılmadı.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.