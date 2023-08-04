Türkiye-Bulgaristan sınırında orman yangını
Edirne'de, Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: DHA
Edirne'de Merkeze bağlı Suakacağı köyü yakınlarında Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 1 helikopter havadan, itfaiye ekipleri de karadan müdahale etti.
Bulgaristan tarafından ise henüz müdahale yapılmadı.
Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.