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Türkiye-Bulgaristan sınırında orman yangını

Edirne'de, Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Güncel
  • 04.08.2023 16:39
  • Giriş: 04.08.2023 16:39
  • Güncelleme: 04.08.2023 16:42
Kaynak: DHA
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Türkiye-Bulgaristan sınırında orman yangını
Fotoğraf: DHA

Edirne'de Merkeze bağlı Suakacağı köyü yakınlarında Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 1 helikopter havadan, itfaiye ekipleri de karadan müdahale etti. 

Bulgaristan tarafından ise henüz müdahale yapılmadı.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

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