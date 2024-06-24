Türkiye-Çekya maçının hakemi belli oldu

Çarşamba günü oynanacak ve gruptan çıkan takımların belli olacağı Türkiye-Çekya maçını Istvan Kovacs yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile oynayacağı karşılaşmada Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas oldu.

Öte yandan karşılaşmanın VAR hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski olacak.

A Milli Takım, F Grubu üçüncü maçında 26 Haziran Çarşamba günü Volksparkstadion'da saat 22.00'de Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Milli Takım, maçı kazanması halinde gruptan çıkacak. Milli Takım Çekya ile berabere kalırsa, Gürcistan'ın Portekiz'i yenememesi durumunda gruptan ikinci çıkacak.