Türkiye - Çekya voleybol maçında bir ilk: 2025 rekoru kırıldı

Türkiye ile Çekya arasında dün oynanan Milletler Ligi karşılaşmasında bir ilk yaşandı. 3-1 kaybettiği maçta Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçın dördüncü sette rakibine karşı kurduğu 25-4'lük set skoruyla 2025 yılında Milletler Ligi'nin en farklı skorunu elde etmiş oldu.

2025'İN EN FARKLI SKORU

Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında ilk karşılaşmasını Çekya'ya karşı oynayan A Milli kadın voleybol takımı, 3-1'lik beklenmedik bir yenilgi aldı. Bu skorla Türkiye, Milletler Ligi'nde oynadığı 10 maçta 8 galibiyet 2 mağlubiyetle beşinci sıraya düştü.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI BUGÜN

Türkiye, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının ikinci maçında bugün (12 Temmuz) saat 20:00'de son şampiyon İtalya ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT 1 ekranından canlı olarak izlenebilecek. Türkiye, son maçını ise yarın (13 Temmuz) Sırbistan ile oynayacak.