Türkiye cimnastikte hem çiftlerde hem trioda finale yükseldi

Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda ikinci gün, milli cimnastikçilerimiz adına adeta güç ve estetik şölenine dönüştü. Azerbaycan’ın Gence kentinde düzenlenen organizasyonda çiftler ve trio elemeleri tamamlanırken Türkiye, iki kategoride birden final biletini kaptı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Ayşe Begüm Onbaşı – Can Derviş ikilisi elemelerde 19.000 puan toplayarak günün en etkileyici performanslarından birine imza attı ve 3. sıradan finale yükseldi. Son yıllarda aerobik cimnastikte ülkenin en tanınan isimlerinden biri olan Ayşe Begüm, uluslararası arenadaki istikrarını bir kez daha gösterirken partneri Can Derviş ile uyumu dikkat çekti.

Trio kategorisinde ise Okay Arsan-Ömür Günay-Göktürk Balcı üçlüsü 18.600 puan alarak 6. sırayla finalde yer buldu. Serilerindeki güç elemanları ve hız bölümlerindeki senkron görünümü teknik heyet tarafından olumlu not aldı.

TÜRKİYE, AEROBİKTE AVRUPA’NIN YÜKSELEN GÜCÜ

Aerobik cimnastik, Türkiye’nin son 7 yılda en hızlı gelişim gösterdiği branşlardan biri. Milli takım:

Avrupa Şampiyonaları’nda son üç organizasyonda madalya çıkardı,

Gençler kategorisinde de düzenli olarak final yaparak altyapı gücünü kanıtladı,

Son dört yıl içinde toplam 20’ye yakın uluslararası final gördü.

Federasyon kaynaklarına göre 2025 hedefi, hem gençlerde hem büyüklerde aynı turnuvada birden fazla kategoride madalya almak. Gence’deki elemeler bu hedefin hiç de uzak olmadığını ortaya koyuyor.