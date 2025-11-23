Türkiye, COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi oldu: Bakanlık'tan açıklama

Brezilya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'nda (COP30) gelecek yıl düzenlenecek COP31 Taraflar Konferansı'nın, Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına karar verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'nın (COP30) Brezilya'nın Belem kentinde sona erdiği bildirildi.

"Türkiye'nin 2022'de başkanlık adaylığını açıklamasıyla başlayan diplomasi trafiğinin, bu hafta Belem'de 5 gün boyunca devam eden müzakereler sonrasında başarıyla sonuçlandığı" belirtilen açıklamada, COP31 Taraflar Konferansı'nın gelecek yıl Türkiye'de yapılması ve COP31 Başkanlığını Türkiye'nin üstlenmesi, müzakere başkanlığını ise Avustralya'nın yürütmesi konusunda tüm tarafların arasında uzlaşma sağladığı ifade edildi.

Pre-COP'un ise Pasifik ülkelerinin birinde yapılması yönünde karara varıldığı aktarılan açıklamada, uzlaşma metninin Türkiye'nin de arasında olduğu BM çatısı altındaki "Batı Avrupa ve Diğerleri" (WEOG) grubunda kabul edildiği belirtildi.

İSTANBUL'DA YAPILMASI PLANLANIYOR

Açıklamada, bundan sonraki süreçte ise COP31 organizasyonun hangi ilde yapılacağının netleştirileceği kaydedildi.

Bakan Kurum'un daha önce verdiği demeçlerde, Türkiye'nin COP31'i Antalya'da düzenlemeyi hedeflediğini belirttiği anımsatılan açıklamada, Antalya'nın hem ulaşım hem de konaklama seçenekleriyle öne çıktığı ve daha önce G20 Zirvesi'ne de başarıyla ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Açıklamada, COP31'in Liderler Zirvesi'nin ise İstanbul'da yapılmasının planlandığı bildirildi.