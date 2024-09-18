Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk 4 maddesi nedir?Anayasanın ilk 4 maddesi neden gündemde?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk 4 maddesi siyasi tartışmalarda sıklıkla gündeme geliyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk 4 maddesi nedir?

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI'NIN İLK 4 MADDESİ

I. Devletin şekli

Madde 1 – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.



II. Cumhuriyetin nitelikleri

Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde,

insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,

demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.



III. Devletin bütünlüğü, Resmî dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti

Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Milli marşı "İstiklal Marşı"dır.

Başkenti Ankara'dır.



IV. Değiştirilemeyecek hükümler

Madde 4 – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.