Türkiye Dağcılık Federasyonunun tırmanış eğitimi başladı

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Hakkari'de düzenlenen tırmanış eğitimi, farklı illerden yaklaşık 110 dağcı ve antrenörün katılımıyla başladı.

Faaliyet kapsamında Gençlik Merkezi önünde düzenlenen programda konuşan TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, dağcılık alanında kentte yapılan faaliyetlerin gittikçe arttığını söyledi.

Kentin coğrafi yapısıyla dağcılık şehri olduğunu belirten Başar, "Desteklerinden dolayı Valiliğimize ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederim. Burası çok güzel bir coğrafya. Eğitiminizin burada yapılması da gelecekteki dağcılık yaşantınız açısından önemli bir gelişim noktası olacaktır. Hepinize başarılı bir faaliyet diliyorum" dedi.