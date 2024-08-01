Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin suikast sonucu öldürülmesi nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin ölümü dolayısıyla 1 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir.… pic.twitter.com/p8wt0R1YRo — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 1, 2024

Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir.

İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum."