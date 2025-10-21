Türkiye'de 1 Milyon TL'nin altında tek bir sıfır araç kaldı

Türkiye otomobil piyasasında fiyatlar hızla yükselirken, 1 milyon TL’nin altında sıfır araç bulmak imkânsız hale geldi. Ancak Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP versiyonu bu trendi bozarak, 999.900 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Yerli üretim olması, düşük bakım maliyeti ve güçlü servis ağı sayesinde Egea, 2025’te de en çok tercih edilen modellerden biri olmayı sürdürüyor. Peki Egea’nın diğer versiyonları ne kadar? Hangi donanımlar sunuluyor? İşte tüm detaylar...

FİAT EGEA 2025: ULAŞILABİLİR SIFIR ARAÇ MODELİ

Tofaş fabrikasında üretilen Fiat Egea, Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden biri. Hem ekonomik hem de dayanıklı oluşu, onu sınıfının en çok tercih edilen modellerinden biri haline getirdi. Egea Easy donanımıyla satışa sunulan 1.4 Fire 95 HP versiyonu, manuel şanzımanlı yapısı ve benzinli motoruyla şehir içi kullanım için oldukça ideal bir seçenek sunuyor.

FİAT EGEA GÜNCEL FİYAT LİSTESİ (2025)

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı 1.4 Fire 95 HP GSR* Easy Manuel Benzinli 1.099.900 TL 999.900 TL 1.6 MJet 130 HP GSR* Easy Manuel Dizel 1.500.900 TL 1.345.900 TL 1.6 MJet 130 HP DCT GSR* Easy Otomatik Dizel 1.689.900 TL -

Fiat Egea 1.4 Fire Easy modeli, Türkiye'de 1 milyon TL’nin altındaki tek sıfır araç olma özelliğini koruyor. Bu fiyat bandında başka bir otomobil bulunmazken, Fiat Egea kullanıcılarına hem ekonomik hem de güvenli bir seçenek sunuyor.

FİAT EGEA 1.4 FİRE EASY ÖZELLİKLERİ

Motor: 1.4 Fire 95 HP

1.4 Fire 95 HP Yakıt tipi: Benzinli

Benzinli Şanzıman: Manuel

Manuel Donanım seviyesi: Easy

Easy Yakıt tüketimi: Ortalama 6.4 L/100 km

Ortalama 6.4 L/100 km Menşei: Türkiye (Tofaş Fabrikası, Bursa)

Fiat Egea’nın bu versiyonu, konforlu iç tasarımı, geniş bagaj hacmi ve ekonomik motoru sayesinde hem bireysel kullanıcılar hem de filo alımları için oldukça uygun. Üstelik Fiat’ın ülke çapındaki yaygın servis ağı, kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

NEDEN EGEA TÜRKİYE'NİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN ARACI?

Yerli üretim avantajı, yedek parça kolaylığı ve düşük yakıt tüketimi Egea’yı öne çıkaran başlıca faktörler arasında. Ayrıca Fiat, uzun yıllardır sunduğu kampanyalar ve finansman seçenekleriyle Egea’yı hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için ulaşılabilir kılıyor. Bu sayede “Türkiye’nin en çok satılan sıfır otomobili” unvanını koruyor.

Fiat Egea 1.4 Easy fiyatı ne kadar?

2025 model Fiat Egea 1.4 Fire Easy versiyonu, 999.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmaktadır. Bu da onu Türkiye’de 1 milyon TL’nin altındaki tek sıfır otomobil yapmaktadır.

Fiat Egea nerede üretiliyor?

Fiat Egea, Bursa’da bulunan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası’nda üretilmektedir. Yerli üretim olması, fiyat avantajı ve yedek parça erişimi açısından büyük bir katkı sağlamaktadır.

Fiat Egea neden bu kadar çok tercih ediliyor?

Uygun fiyatı, düşük yakıt tüketimi, geniş iç hacmi ve sağlam yapısıyla Egea, Türkiye’de kullanıcıların favori modeli haline gelmiştir. Ayrıca Fiat’ın finansman desteği ve kampanyaları, modelin popülerliğini artırmaktadır.

Fiat Egea 2025, Türkiye otomobil pazarında fiyat/performans dengesiyle öne çıkan bir model olmaya devam ediyor. Artan otomobil fiyatlarına rağmen, 999.900 TL’lik etiketiyle hâlâ 1 milyon TL altındaki tek sıfır araç olarak piyasada yer alıyor. Ekonomik, dayanıklı ve yerli üretim bir araç arayanlar için Egea Easy 1.4 Fire 2025’te de akıllı bir tercih olmaya devam ediyor.