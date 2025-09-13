Türkiye'de 125 yılda büyüklüğü 6 ve üzeri 111 deprem meydana geldi

'Deprem Tehlike Haritası'na göre 485 diri fay segmenti bulunan Türkiye'de bu yıl 32 binden fazla deprem meydana geldi.

Bunlar arasında büyüklüğü 4 ve üzerinde 104, 5 ve üzerinde 6, 6 ve üzerinde 2 deprem yaşandı.

Saatte ortalama 5 sarsıntı meydana gelen Türkiye'de bu yıl en fazla depremin meydana geldiği kentler sırasıyla Balıkesir, Muğla, Malatya, Kütahya oldu.

25 YILDA EN FAZLA DEPREM, 2023'TE OLDU

2000 yılı ve sonrasında Türkiye'de en fazla deprem, Maraş depremlerinin meydana geldiği 2023'te yaşandı.

2000'de 745 depremin kaydedildiği ülkede 2010'da 16 bin 451, 2020'de 32 bin 767, 2023'te 74 bin 234, 2024'te 31 bin 890 sarsıntı oldu. Verilere göre, bu yıl yaşanan deprem sayısı 32 bini aştı.

'Deprem ülkesi' olarak tanımlanan ülkede, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 1900'den bu yana büyüklüğü 4 ve üzeri 7 bin 554 deprem yaşandı. Şiddetiyle hasara ve can kaybına neden olan büyüklüğü 6 ve üzeri deprem sayısı ise 111 oldu.

YIKICI ETKİYE SAHİP BAZI DEPREMLER

1900'den bu yana büyüklüğü 6 ve üzeri yıkıcı etkilere yol açan ve çok sayıda can kaybının yaşandığı bazı depremler şunlar:

Muş Malazgirt'te 29 Nisan 1903'te yaşanan 6.3 büyüklüğündeki depremde 600 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ Şarköy'de 9 Ağustos 1912'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 216 kişi öldü.

Burdur'da 3 Ekim 1914'te meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 300 kişi öldü.

13 Eylül 1924'te Erzurum'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 60 kişi hayatını kaybetti.

Kars-Ermenistan depremi olarak bilinen 22 Ekim 1926'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 355 kişi, İzmir Torbalı'da 31 Mart 1928'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde 50 kişi, Sivas'ta 18 Mayıs 1929'daki 6.1 büyüklüğündeki depremde 64 kişi öldü.

Türkiye-İran sınırında 7 Mayıs 1930'da yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 514 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir Gönen'de 4 Ocak 1935'te yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremde 5 kişi, Kırşehir'de 19 Nisan 1938'de kaydedilen 6.6 büyüklüğündeki depremde 160, İzmir Dikili'de 22 Eylül 1939'da meydana gelen 6.6 büyüklüğünde depremde ise 60 kişi öldü.

1939'DA ERZİNCAN DEPREMİ

Erzincan'da 26 Aralık 1939'da Türkiye'nin en büyük depremlerinden biri meydana geldi. 7.9 büyüklüğündeki bu depremde 32 bin 968 kişi hayatını kaybetti.

Tokat Erbaa'da 20 Aralık 1942'de kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremde 3 bin kişi öldü. Sakarya'da 20 Haziran 1943'te meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 336 kişi, 27 Kasım 1943'te 7.2 büyüklüğündeki Tosya-Ladik depreminde ise 4 bin kişi hayatını kaybetti.

Bolu Gerede'de 1 Şubat 1944'te meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 3 bin 959 kişi, Bingöl Karlıova'da 17 Ağustos 1949'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde 450 kişi hayatını kaybetti.

1966 VARTO DEPREMİ

Çankırı Kurşunlu'da 13 Ağustos 1951'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde 50 kişi, Çanakkale Yenice'de 18 Mart 1953'te yaşanan 7.2 büyüklüğünde depremde 265 kişi, Akdeniz açıklarında Muğla Fethiye-Rodos'ta etkili olan 25 Nisan 1957'deki 7.1 büyüklüğündeki depremde 67 kişi, Bolu ve Düzce'de etkili olan 26 Mayıs 1957'de yaşanan 7.1 büyüklüğündeki depremde 52 kişi öldü.

Türkiye deprem felaketlerden birini, Muş Varto'da 19 Ağustos 1966'da yaşadı. 6.9 büyüklüğündeki depremde 2 bin 396 kişi öldü.

HAFIZALARDA KALAN DEPREMLER

Sakarya'da 22 Temmuz 1967'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde 89 kişi,

Kütahya'da 28 Mart 1970'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde 1086 kişi,

Bingöl'de 22 Mayıs 1971'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 878 kişi,

Diyarbakır Lice'de 6 Eylül 1975'te meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 385 kişi,

Van'da 24 Kasım 1976'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 3 bin 840 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum-Kars merkezli 30 Ekim 1983'te yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde 1155,

Erzincan'da 13 Mart 1992'de 6.6 büyüklüğünde ölçülen depremde 653 kişi,

Afyon Dinar'da 1 Ekim 1995'te kaydedilen 6.4 büyüklüğündeki depremde 90 kişi,

Adana'da 27 Haziran 1998'de yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremde 146 kişi öldü.

1999 MARMARA DEPREMİ

17 Ağustos 1999'da Kocaeli Gölcük'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde 17 bin 480 can kaybı oldu. Düzce'de 12 Kasım 1999'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan depremde 763 kişi, Afyon Çay-Sultandağı'nda 3 Şubat 2003'te yaşanan 6.5 büyüklüğündeki depremde 44 kişi, Bingöl'de 1 Mayıs 2003'te yaşanan 6.3 büyüklüğündeki depremde 176 kişi, Elazığ'da 8 Mart 2010'da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremde 42 kişi hayatını kaybetti.

VAN, MARAŞ, İZMİR, BALIKESİR