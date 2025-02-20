Türkiye'de 6 ayda yaklaşık 50 bin kişi hapsedildi

Muhalif siyasetçi, gazeteci, akademisyen ve sendikacılara yönelik tutuklamalar, cezaevlerini yeniden gündeme taşıdı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Türkiye'de 403 cezaevinde 1 Temmuz 2024 itibarıyla 295 bin 64 hükümlü, 47 bin 462 de tutuklu olmak üzere toplam 342 bin 526 kişi bulunuyordu. Söz konusı tarihte cezaevlerinin toplam kapasitesi 295 bin 328’di.

3 Şubat 2025 itibarıyla ise cezaevlerinin mevcudu 335 bin 799’u hükümlü ve 56 bin 657’si tutuklu olmak üzere 392 bin 456’ya yükseldi. Aradan geçen 6 ayda tutuklu ve hükümlü sayısı yaklaşık 50 bin kişi birden arttı.

150 MİLYARA KOŞUYOR

Tutuklu ve hükümlülere yapılan sağlık harcamaları da 3.3 kat artışla 233 milyon TL oldu. Aşırı yoğunluk bütçeden kaynak transferini de zorunlu hale getirdi. Cezaevleri için 2024’te bütçeden 98 milyar 712 milyon lira harcandı.

Geçen yılın ocak ayındaki harcama 7.3 milyarken bu yıl 10 milyar 946 milyon liraya çıktı. Harcamalardaki hızlı artış, 2025 sonuna kadar cezaevlerinin idaresi için bütçeden 150 milyara yakın para harcanacağını işaret ediyor.

3 BİN 890'I ÇOCUK

Verilere göre, cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların 371 bin 435’i erkek, 17 bin 131’i kadın ve 3 bin 890’ı çocuklardan oluşuyor. Çocukların bin 155’i hükümlü, 2 bin 735’i de tutuklu olarak gün sayıyor. Cezaevlerinde yaklaşık 25 bini üniversite, bin 841’i de yüksek lisans mezunu tutuklu ve hükümlü de var. Doktoralı hükümlü ve tutuklu sayısı da 286’ya ulaştı.

BU YIL 1.2 MİLYAR TL HARCANACAK

Adalet Bakanlığı, 2027’de hizmete açmak üzere bu yıl çeşitli illerde 11 yeni cezaevinin inşaatına başlıyor. Bu cezaevleri için 2025’te 1.2 milyar TL, 2027 sonuna kadar 23.5 milyar TL harcanacak. 2024 itibarıyla 405 olan cezaevi sayısına 2025’te yenileri eklenecek. Daha önce ihalesi yapılan Kütahya Domaniç Cezaevi bitirilemedi, maliyeti 8 katına, Giresun Şebinkarahisar Cezaevi’nin maliyeti de yeni ihaleyle 11 katına çıktı.

MİLLETVEKİLİ SEVİNMİŞTİ

2002 yılında AKP’den Siirt milletvekili seçilen ve YSK’nin seçimleri yenileme kararı sonrası istifa edip Recep Tayyip Erdoğan’a TBMM ve Başbakanlık yolunu açan Mervan Gül, Siirt’te yapılacak cezaevini övmüştü. Gül, "Siirt Cezaevi’nin ihale bedeli 819 milyon lira, 986 kişilik kapasitesi olacak, Siirt ekonomisine ciddi katkı sağlayacak" demişti.