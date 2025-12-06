Türkiye'de 7 günlük hava durumu | Hava soğuyor, kar yağışı geliyor! (7-13 Aralık 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 7-13 Aralık 2025 tarihli resmi hava tahmini haritasına göre, Türkiye bu hafta geniş bir yağışlı hava sisteminin etkisi altında olacak. Marmara’dan Karadeniz’e uzanan güçlü yağış bandı özellikle Pazar, Pazartesi ve Salı günleri dikkat çekiyor.

7 ARALIK 2025 PAZAR: KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGÂR UYARISI

Paylaşılan haritaya göre 7 Aralık Pazar günü Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilir. Özellikle Karadeniz kıyılarında kuzeyli rüzgârlar zaman zaman etkisini artıracak.

8 ARALIK 2025 PAZARTESİ: BATIDAN YENİ YAĞIŞ DALGASI

Haftanın ilk günü yağışlar etkisini sürdürüyor. Haritada Marmara’nın güneyi, Ege’nin kuzeyi ve İç Anadolu hattında geniş ölçekte sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji haritasında Marmara ve Karadeniz arasında “kuvvetli yağış” uyarısı dikkat çekiyor.

9 ARALIK 2025 SALI: DOĞU VE KARADENİZ ODAKTA

Salı günü yağışlar doğuya doğru kayıyor. Karadeniz’in büyük bölümünde yağış sembolleri mevcut. İç kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyrediyor.

10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA: KARLA KARIŞIK YAĞIŞ İHTİMALİ

Meteoroloji haritasına göre Çarşamba günü özellikle iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimlerde karla karışık yağış ihtimali bulunuyor. Sıcaklıkların yer yer düşeceği, kuzeyde yağışların devam edeceği görülüyor.

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE: YAĞIŞLAR ZAYIFLIYOR

Türkiye genelinde yağışlar zayıflasa da özellikle iç kesimlerde bulutlu ve yağışlı hava sürüyor. Batı bölgelerde ise hava durumu kısmen açılıyor.

12 ARALIK 2025 CUMA: PARÇALI BULUTLU

Cuma günü Türkiye’nin büyük bölümünde parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Haritada yalnızca sınırlı bölgelerde hafif yağış sembolleri bulunuyor.

13 ARALIK 2025 CUMARTESİ: YAĞIŞ YENİDEN MARMARA’DA

Hafta sonuna girilirken yağışlar yeniden batı bölgelerde etkisini göstermeye başlıyor. Haritaya göre Marmara ve Kuzey Ege yağışlı, İç Anadolu ve güney bölgeler ise güneşli görünüyor.

ÖNEMLİ UYARILAR

Kuvvetli yağış görülen bölgelerde ani su baskını riski göz önünde bulundurulmalı.

Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgâr zaman zaman ulaşımı etkileyebilir.

Yüksek kesimlerde karla karışık yağış ve buzlanma olabilir.

Bu hafta Türkiye’de yağış olacak mı?

Evet. MGM haritasına göre özellikle 7-10 Aralık tarihlerinde geniş bir yağışlı sistem etkili olacak.

Kar yağışı bekleniyor mu?

Çarşamba günü iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimlerde karla karışık yağış ihtimali bulunuyor.

Hafta sonu hava açacak mı?

12 Aralık Cuma günü birçok bölgede parçalı bulutlu hava görülse de, Cumartesi tekrar yağışlı sistem devreye giriyor.

Son tahmin haritası, Türkiye’nin Aralık ayının ilk haftasında yağışlı bir atmosfer yaşayacağını gösteriyor. Hafta boyunca hava koşullarının bölgesel olarak değişken seyretmesi beklenirken, vatandaşların Meteoroloji uyarılarını yakından takip etmesi öneriliyor.