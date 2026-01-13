Türkiye'de 8 şubesi olan yatak firmasının konkordato talebi reddedildi

İzmir merkezli ev tekstili markası Visco Point’in konkordato başvurusu mahkeme tarafından usulden reddedildi. Şirket için verilen mühlet ve tüm tedbirler kaldırıldı.

2014 yılında İzmir’de kurulan ve Türkiye genelinde 8 mağazasıyla faaliyet gösteren ev tekstili markası Visco Point Yatak Sanayi ve Ticaret A.Ş., konkordato başvurusunda bulunmuştu.

Başvuruyu değerlendiren İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, ilk aşamada şirkete geçici mühlet tanımış ve konkordato komiserleri görevlendirmişti. Ancak sürecin devamında mahkeme, konkordato talebini usulden reddetti.

GİDER AVANSI YATIRILMADI, SÜREÇ SONA ERDİ

Evrensel'de yer alan habere göre, Mahkemenin 2025/105 Esas sayılı dosyası kapsamında 7 Ocak 2026 tarihinde görülen duruşmada, gider avansının dava şartı olarak yerine getirilmemesi nedeniyle konkordato davasının usulden reddine karar verildi.

Bu kararla birlikte, şirkete tanınan kesin mühlet kaldırılırken uygulanan tüm tedbirler de sona erdirildi.