Türkiye'de araçların uyması gereken hız sınırları 2025

Türkiye'de trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, araçların uyması gereken yasal hız sınırları Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından belirlenmiştir. Bu hız sınırları, araç türüne ve yolun özelliklerine göre farklılık göstermektedir.

Aşağıda, çeşitli araç türleri için geçerli olan hız sınırları detaylandırılmıştır:

OTOMOBİL HIZ SINIRLARI

Yerleşim yeri içinde: 50 km/sa

50 km/sa Şehirlerarası çift yönlü karayollarında: 90 km/sa

90 km/sa Bölünmüş yollarda: 110 km/sa

110 km/sa KGM tarafından işletilen otoyollarda: 130 km/sa

130 km/sa Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle işletilen otoyollarda: 140 km/sa

MİNİBÜS HIZ SINIRLARI

Yerleşim yeri içinde: 50 km/sa

50 km/sa Şehirlerarası çift yönlü karayollarında: 80 km/sa

80 km/sa Bölünmüş yollarda: 90 km/sa

90 km/sa Otoyollarda: 100 km/sa

OTOBÜS HIZ SINIRLARI

Yerleşim yeri içinde: 50 km/sa

50 km/sa Şehirlerarası çift yönlü karayollarında: 80 km/sa

80 km/sa Bölünmüş yollarda: 90 km/sa

90 km/sa Otoyollarda: 100 km/sa

KAMYONET HIZ SINIRLARI

Yerleşim yeri içinde: 50 km/sa

50 km/sa Şehirlerarası çift yönlü karayollarında: 80 km/sa

80 km/sa Bölünmüş yollarda: 85 km/sa

85 km/sa Otoyollarda: 95 km/sa

KAMYON VE ÇEKİCİ HIZ SINIRLARI

Yerleşim yeri içinde: 50 km/sa

50 km/sa Şehirlerarası çift yönlü karayollarında: 80 km/sa

80 km/sa Bölünmüş yollarda: 85 km/sa

85 km/sa Otoyollarda: 90 km/sa

MOTOSİKLET HIZ SINIRLARI (L3)

Yerleşim yeri içinde: 50 km/sa

50 km/sa Şehirlerarası çift yönlü karayollarında: 80 km/sa

80 km/sa Bölünmüş yollarda: 90 km/sa

90 km/sa Otoyollarda: 100 km/sa

MOTOSİKLET HIZ SINIRLARI (L4-L5-L7)

Yerleşim yeri içinde: 50 km/sa

50 km/sa Şehirlerarası çift yönlü karayollarında: 70 km/sa

70 km/sa Bölünmüş yollarda: 80 km/sa

80 km/sa Otoyollarda: 80 km/sa

MOTORLU BİSİKLETLER (L1, L2, L6) HIZ SINIRI

Yerleşim yeri içinde: 30 km/sa

30 km/sa Şehirlerarası çift yönlü karayollarında: 45 km/sa

45 km/sa Bölünmüş yollarda: 45 km/sa

45 km/sa Otoyollarda: Giremez

LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖRLER HIZ SINIRI

Yerleşim yeri içinde: 20 km/sa

20 km/sa Şehirlerarası çift yönlü karayollarında: 30 km/sa

30 km/sa Bölünmüş yollarda: 40 km/sa

40 km/sa Otoyollarda: Giremez

İŞ MAKİNELERİ HIZ SINIRI

Yerleşim yeri içinde ve dışında: 20 km/sa

20 km/sa Otoyollarda: Yolun yapım, bakım veya işletilmesinden sorumlu kuruluştan izin alınmadan giremez.

Not: Bilgiler Karayolları Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden alınmıştır.