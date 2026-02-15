Türkiye'de at, eşek ve katır sayısı eridi

Türkiye’de hayvancılık kompozisyonu değişirken, tek tırnaklı hayvan varlığında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri, özellikle at, eşek ve katır sayısında son 20 yılda keskin bir gerilemeye işaret ediyor.

2006 yılında toplam 608 bin 845 olan at, eşek ve katır sayısı, 2025 itibarıyla önemli ölçüde azaldı. Verilere göre 2006’dan bu yana at sayısı yüzde 68 düşüşle 65 bin 339’a, eşek sayısı yüzde 81 azalarak 60 bin 332’ye, katır sayısı ise yüzde 83 gerileyerek 12 bin 398’e indi.

UZUN VADELİ GERİLEME

Tek tırnaklı hayvan sayısındaki düşüş daha uzun vadede de göze çarpıyor. 1991 yılında toplam 1 milyon 631 bin 144 olan at, eşek ve katır sayısı 2006’da 608 bin 845’e gerilemişti.

2016 yılında Türkiye’de 120 bin 40 at, 151 bin 439 eşek ve 38 bin 229 katır bulunuyordu. Son açıklanan veriler ise bu sayının daha da azaldığını ortaya koydu.

Uzmanlar, tarımda makineleşmenin artması ve kırsal ulaşımda motorlu araçların yaygınlaşmasının tek tırnaklı hayvanların kullanımını büyük ölçüde azalttığına dikkat çekiyor.

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞTA ARTIŞ

Tek tırnaklı hayvan sayısı azalırken toplam canlı hayvan sayısında ise artış yaşandı. 2006’da 43 milyon 232 bin 86 olan toplam canlı hayvan varlığı, geçen yıl 75 milyon 583 bin 303’e yükseldi.

Son verilere göre Türkiye’de:

Sığır sayısı: 17 milyon 544 bin 200

Manda sayısı: 164 bin 785

Koyun sayısı: 46 milyon 688 bin 813

Keçi sayısı: 11 milyon 185 bin 505

KÜMES HAYVANLARI

Kümes hayvanlarında ise hindi sayısı 3 milyon 192 bin, ördek sayısı 389 bin, kaz sayısı 1 milyon 264 bin olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca geçen yıl deve varlığı 1055, domuz varlığı ise 1388 olarak açıklandı.