Türkiye'de bağımsız medyanın Google isyanı Reuters tarafından haberleştirildi

Bağımsız medya kurumlarının etkilendiği Google trafik ambargosu sorunu yeniden gündemde.

Gazetemiz BirGün, Artı Gerçek, Diken, Ekonomim, Gazete Pencere, İlke TV, Kısa Dalga, Medyascope ve T24 ortak bir açıklama yaparak Google'ın trafik ambargosunu protesto etti.

Bağımsız medya kuruluşlarının Google yönelik ortak açıklaması İngiliz haber ajansı Reuters tarafından haberleştirildi.

Haberde, yapılan ortak açıklamaya yer verilirken, isminin açıklanmasını istemeyen bir Google yetkilisinin de görüşü aktarıldı.

GOOGLE SÖZCÜSÜ KONUŞTU

Google sözcüsü, değişikliklerin tek tek web sitelerini hedef almadığını ve genel olarak arama olanaklarını iyileştirmek için tasarlandığını savundu.

"Arama sonuçlarını manipüle etmiyoruz ve etmeyeceğiz" iddiasında bulunan Sözcü, "Ürünlerimizi değiştirmeyeceğiz ya da politikalarımızı belirli bir bakış açısını desteklemek ya da dezavantajlı hale getirmek için uygulamayacağız" ifadelerini kullandı.

"HALK BAĞIMSIZ MEDYAYA YÖNELİYOR"

Reuters haberinde, 2024 yılında Türkiye'nin Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 158. sırada yer aldığı belirtildi.

Haberde aktarılan raporda, Türkiye'deki medyanın yaklaşık %90'ının hükümet etkisi altında olduğu ve halkın son zamanlarda haberler için eleştirel veya bağımsız medya kuruluşlarına yöneldiği belirtildi.

Reuters haberinde, "Türkiye'deki bağımsız medya kuruluşları, özel şirketlerin bağımsız web sitelerine reklam verme konusunda isteksiz olması nedeniyle büyük ölçüde Google gelirlerine bağımlı durumda" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Gazete Duvar'ın "enflasyonist ekonomik koşulların yanı sıra Google'ın algoritma değişikliklerinin tetiklediği gelir kayıplarını gerekçe göstererek kapandığı" anımsatıldı.